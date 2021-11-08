https://sputnik-georgia.ru/20211108/gruzinskie-vinodely-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-vystavke-v-krakove-261863654.html

Грузинские виноделы представили свою продукцию на выставке в Кракове

Грузинские виноделы представили свою продукцию на выставке в Кракове

В рамках выставки также была проведена дегустация вин из квеври, произведенных небольшими винодельнями 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T07:32+0400

2021-11-08T07:32+0400

2021-11-08T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Около 20 винных компаний из Грузии представили свою продукцию на международной выставке EnoExpo 2021 в Кракове, которая в данный момент не представлена на польском рынке, сообщает Национально агентство вина.В рамках выставки также была проведена дегустация вин из квеври, произведенных небольшими винодельнями. В дегустации приняли участие винные профессионалы, сомелье, представители виноторговли и СМИ. Вел дегустацию Мариуш Капчинский, руководитель издательства "Винисфера".Польша является одним из стратегических экспортных рынков грузинского вина, где при поддержке Национального агентства вина в течение года проводится ряд мероприятий, направленных на популяризацию грузинского вина и дальнейшее увеличение спроса на него.Польша стабильно входит в пятерку крупнейших экспортеров грузинского вина. По данным за 10 месяцев текущего года, из Грузии в Польшу было экспортировано до 5 миллионов бутылок вина, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211106/rossiya-ostaetsya-osnovnym-potrebitelem-gruzinskogo-vina-261836313.html

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