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Грузинские виноделы представили свою продукцию на выставке в Кракове
Грузинские виноделы представили свою продукцию на выставке в Кракове
В рамках выставки также была проведена дегустация вин из квеври, произведенных небольшими винодельнями 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Около 20 винных компаний из Грузии представили свою продукцию на международной выставке EnoExpo 2021 в Кракове, которая в данный момент не представлена на польском рынке, сообщает Национально агентство вина.В рамках выставки также была проведена дегустация вин из квеври, произведенных небольшими винодельнями. В дегустации приняли участие винные профессионалы, сомелье, представители виноторговли и СМИ. Вел дегустацию Мариуш Капчинский, руководитель издательства "Винисфера".Польша является одним из стратегических экспортных рынков грузинского вина, где при поддержке Национального агентства вина в течение года проводится ряд мероприятий, направленных на популяризацию грузинского вина и дальнейшее увеличение спроса на него.Польша стабильно входит в пятерку крупнейших экспортеров грузинского вина. По данным за 10 месяцев текущего года, из Грузии в Польшу было экспортировано до 5 миллионов бутылок вина, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, грузинское вино, польша, выставка, вино и виноделие грузии

Грузинские виноделы представили свою продукцию на выставке в Кракове

07:32 08.11.2021 (обновлено: 08:01 08.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliОткрытие винной выставки в столице Грузии
Открытие винной выставки в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В рамках выставки также была проведена дегустация вин из квеври, произведенных небольшими винодельнями
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Около 20 винных компаний из Грузии представили свою продукцию на международной выставке EnoExpo 2021 в Кракове, которая в данный момент не представлена на польском рынке, сообщает Национально агентство вина.
В рамках выставки также была проведена дегустация вин из квеври, произведенных небольшими винодельнями. В дегустации приняли участие винные профессионалы, сомелье, представители виноторговли и СМИ. Вел дегустацию Мариуш Капчинский, руководитель издательства "Винисфера".
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Польша является одним из стратегических экспортных рынков грузинского вина, где при поддержке Национального агентства вина в течение года проводится ряд мероприятий, направленных на популяризацию грузинского вина и дальнейшее увеличение спроса на него.
Польша стабильно входит в пятерку крупнейших экспортеров грузинского вина. По данным за 10 месяцев текущего года, из Грузии в Польшу было экспортировано до 5 миллионов бутылок вина, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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