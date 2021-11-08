https://sputnik-georgia.ru/20211108/kuda-nelzya-budet-popast-bez-zelenogo-pasporta-261883139.html
Куда нельзя будет попасть без "зеленого паспорта"?
Куда нельзя будет попасть без "зеленого паспорта"?
Среди указанных мест – культурные и спортивные учреждения, отели, заведения общепита, развлекательные центры и другое 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T15:29+0400
2021-11-08T15:29+0400
2021-11-08T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузинское правительство опубликовало список мест, которые с 1 декабря граждане Грузии смогут посещать только при наличии "зеленого паспорта"."Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря >>>По решению координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Среди этих объектов:При этом указанное требование будет распространяться на гостей перечисленных объектов, отмечают в пресс-службе правительства. Что касается детских развлекательных центров, то требование "зеленого паспорта" будет действовать только для граждан старше 18 лет."Зеленые паспорта" можно получить в Домах юстиции, либо скачать на смартфон QR-код через специальное приложение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Куда нельзя будет попасть без "зеленого паспорта"?
15:29 08.11.2021 (обновлено: 16:00 08.11.2021)
Среди указанных мест – культурные и спортивные учреждения, отели, заведения общепита, развлекательные центры и другое
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузинское правительство опубликовало список мест, которые с 1 декабря граждане Грузии смогут посещать только при наличии "зеленого паспорта".
По решению координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.
кафе и бары в открытых и закрытых пространствах
казино и объекты развлекательного бизнеса
канатные дороги на горных курортах.
При этом указанное требование будет распространяться на гостей перечисленных объектов, отмечают в пресс-службе правительства. Что касается детских развлекательных центров, то требование "зеленого паспорта" будет действовать только для граждан старше 18 лет.
"Зеленые паспорта" можно получить в Домах юстиции, либо скачать
на смартфон QR-код через специальное приложение.
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