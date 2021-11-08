https://sputnik-georgia.ru/20211108/parlament-gruzii-usilivaet-mery-bezopasnosti-v-preddverii-aktsii-oppozitsii-261888606.html
Парламент Грузии усиливает меры безопасности в преддверии акции оппозиции
Парламент Грузии усиливает меры безопасности в преддверии акции оппозиции
Вход в законодательный орган Грузии будет закрыт для всех, кроме представителей СМИ 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T18:09+0400
2021-11-08T18:09+0400
2021-11-08T18:20+0400
новости
грузия
парламент грузии
единое нацдвижение
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Парламент Грузии усиливает меры безопасности в связи с акцией протеста оппозиции, запланированной этим вечером в центре Тбилиси - законодательный орган будет закрыт для всех, кроме представителей СМИ.Начало митинга оппозиции назначено на 20:00 на Площади Свободы, которая находится неподалеку от парламента. Представители оппозиции, которые ранее выдвинули ультиматум властям, озвучат дальнейший план действий. "Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции>>В минувшую субботу оппозиция дала властям 24 часа на перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме 39 дней назад. В правящей партии заявили, что ультиматум властям неуместен.Тут же отмечается, что такие меры предпринимаются для "предотвращения возможных провокаций и создания условий для работы членов парламента Грузии и персонала".Ограничение вводится на основании приказа "О режиме обеспечения мер безопасности во Дворце Парламента и на прилегающей территории".В Грузии сложилась сложная внутриполитическая ситуация после выборов в органы местного самоуправления и возвращения в страну и ареста экс-президента Михаила Саакашвили. В стране ежедневно проходят акции протеста."Единое Нацдвижение", которое остается самой крупной оппозиционной партией, заявляет о фальсификации выборов и не признает их итоги, а Саакашвили из тюрьмы анонсировал "поствыборную революцию" и призвал сторонников к мобилизации. Власти заявили, что не допустят беспорядков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, парламент грузии, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили
Парламент Грузии усиливает меры безопасности в преддверии акции оппозиции
18:09 08.11.2021 (обновлено: 18:20 08.11.2021)
Вход в законодательный орган Грузии будет закрыт для всех, кроме представителей СМИ
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Парламент Грузии усиливает меры безопасности в связи с акцией протеста оппозиции, запланированной этим вечером в центре Тбилиси - законодательный орган будет закрыт для всех, кроме представителей СМИ.
Начало митинга оппозиции назначено на 20:00 на Площади Свободы, которая находится неподалеку от парламента. Представители оппозиции, которые ранее выдвинули ультиматум властям, озвучат дальнейший план действий.
В минувшую субботу оппозиция дала властям 24 часа на перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме 39 дней назад. В правящей партии заявили, что ультиматум властям неуместен.
"8 ноября с 18:00 в соответствии с регуляциями... будет действовать режим ограниченного доступа в законодательный орган, для всех, кроме представителей СМИ", - говорится в заявлении парламента.
Тут же отмечается, что такие меры предпринимаются для "предотвращения возможных провокаций и создания условий для работы членов парламента Грузии и персонала".
Ограничение вводится на основании приказа "О режиме обеспечения мер безопасности во Дворце Парламента и на прилегающей территории".
В Грузии сложилась сложная внутриполитическая ситуация после выборов в органы местного самоуправления и возвращения в страну и ареста экс-президента Михаила Саакашвили. В стране ежедневно проходят акции протеста.
"Единое Нацдвижение", которое остается самой крупной оппозиционной партией, заявляет о фальсификации выборов и не признает их итоги, а Саакашвили из тюрьмы анонсировал "поствыборную революцию" и призвал сторонников к мобилизации. Власти заявили, что не допустят беспорядков.
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