https://sputnik-georgia.ru/20211108/pochemu-nelzya-pit-goryachiy-chay-otvet-vracha-261866886.html

Почему нельзя пить горячий чай? Ответ врача

Почему нельзя пить горячий чай? Ответ врача

Эксперт рассказала, почему употребление слишком горячих напитков может стать опасным для жизни 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T10:44+0400

2021-11-08T10:44+0400

2021-11-08T10:51+0400

новости

в мире

рак

здоровье

чай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23217/45/232174598_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_056764af1b9ba0c0c8edf3ee2ce27766.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Употребление горячего чая может привести к развитию рака пищевода, заявила в беседе с РИА Новости врач-терапевт Сури Дадашева. Витамины для иммунитета осенью для взрослых и детей: топ-5 витаминов >>>Медик подчеркнула, что следует соблюдать осторожность при употреблении горячих напитков. В частности, необходимо дать им остыть или добавить в них немного холодного молока.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, рак, здоровье, чай