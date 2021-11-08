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Почему нельзя пить горячий чай? Ответ врача
Почему нельзя пить горячий чай? Ответ врача
Эксперт рассказала, почему употребление слишком горячих напитков может стать опасным для жизни 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T10:44+0400
2021-11-08T10:44+0400
2021-11-08T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Употребление горячего чая может привести к развитию рака пищевода, заявила в беседе с РИА Новости врач-терапевт Сури Дадашева. Витамины для иммунитета осенью для взрослых и детей: топ-5 витаминов >>>Медик подчеркнула, что следует соблюдать осторожность при употреблении горячих напитков. В частности, необходимо дать им остыть или добавить в них немного холодного молока.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, рак, здоровье, чай
Почему нельзя пить горячий чай? Ответ врача
10:44 08.11.2021 (обновлено: 10:51 08.11.2021)
Эксперт рассказала, почему употребление слишком горячих напитков может стать опасным для жизни
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik.
Употребление горячего чая может привести к развитию рака пищевода, заявила в беседе с РИА Новости
врач-терапевт Сури Дадашева.
"Большинство людей любят пить очень горячий чай, кофе или другие напитки, что может привести к развитию рака пищевода. Это объясняется тем, что горячие напитки повреждают клетки внутренней поверхности пищевода, образуя микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака", – отметила врач.
Медик подчеркнула, что следует соблюдать осторожность при употреблении горячих напитков. В частности, необходимо дать им остыть или добавить в них немного холодного молока.
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