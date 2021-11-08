https://sputnik-georgia.ru/20211108/premer-gruzii-pora-otlozhit-uzkopartiynye-interesy-v-storonu-261870668.html

Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону

Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону

Глава грузинского правительства призвал оппозицию к конструктивному сотрудничеству 08.11.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал оппозицию отложить узкопартийные интересы в сторону и приступить к конструктивному диалогу.Грузинская оппозиция заявила о фальсификации местных выборов и отказалась признавать их итоги, а экс-президент Михаил Саакашвили из тюрьмы анонсировал "поствыборную революцию" и призвал сторонников к мобилизации. Власти заявили, что не допустят беспорядков.Прошедшие выборы премьер-министр назвал образцово организованными, а победу правящей партии – "исторической". По словам Гарибашвили, оппозиция должна смириться с тяжелым поражением. "Мы хорошо понимаем, что это было еще одно тяжелое поражение для оппозиции, но когда люди восемь раз говорят тебе "нет" и ты проигрываешь выборы, это говорит о многом и, вероятно, должно стать для них еще одним уроком", – сказал Гарибашвили.По словам премьера, если оппозиция хочет настоящих дебатов, то для этого существует парламент. В свою очередь правительство Грузии готово сотрудничать с оппозицией в конструктивном режиме.Как отметил глава правительства, он планирует лично проконтролировать то, как будут выполняться предвыборные обещания партии и осуществляться проекты, особенно в регионах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/tsik-gruzii-chislo-nedeystvitelnykh-byulleteney-na-vyborakh-2021-goda-snizilos-261702691.html

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