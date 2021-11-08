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Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону
Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону
Глава грузинского правительства призвал оппозицию к конструктивному сотрудничеству 08.11.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал оппозицию отложить узкопартийные интересы в сторону и приступить к конструктивному диалогу.Грузинская оппозиция заявила о фальсификации местных выборов и отказалась признавать их итоги, а экс-президент Михаил Саакашвили из тюрьмы анонсировал "поствыборную революцию" и призвал сторонников к мобилизации. Власти заявили, что не допустят беспорядков.Прошедшие выборы премьер-министр назвал образцово организованными, а победу правящей партии – "исторической". По словам Гарибашвили, оппозиция должна смириться с тяжелым поражением. "Мы хорошо понимаем, что это было еще одно тяжелое поражение для оппозиции, но когда люди восемь раз говорят тебе "нет" и ты проигрываешь выборы, это говорит о многом и, вероятно, должно стать для них еще одним уроком", – сказал Гарибашвили.По словам премьера, если оппозиция хочет настоящих дебатов, то для этого существует парламент. В свою очередь правительство Грузии готово сотрудничать с оппозицией в конструктивном режиме.Как отметил глава правительства, он планирует лично проконтролировать то, как будут выполняться предвыборные обещания партии и осуществляться проекты, особенно в регионах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211101/tsik-gruzii-chislo-nedeystvitelnykh-byulleteney-na-vyborakh-2021-goda-snizilos-261702691.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, выборы

Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону

12:14 08.11.2021 (обновлено: 13:00 08.11.2021)
© Facebook / Georgian DreamИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© Facebook / Georgian Dream
Глава грузинского правительства призвал оппозицию к конструктивному сотрудничеству
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал оппозицию отложить узкопартийные интересы в сторону и приступить к конструктивному диалогу.
Грузинская оппозиция заявила о фальсификации местных выборов и отказалась признавать их итоги, а экс-президент Михаил Саакашвили из тюрьмы анонсировал "поствыборную революцию" и призвал сторонников к мобилизации. Власти заявили, что не допустят беспорядков.

"Сейчас у нас трехлетний период мирного развития, и я хотел бы еще раз призвать всех, в том числе и оппозицию, хорошо это осознать. Настала пора не ставить наши узкие партийные интересы выше интересов страны. Главным для нас должны быть интересы нашего государства, нашего народа, а не узкопартийные интересы", – сказал Гарибашвили.

Прошедшие выборы премьер-министр назвал образцово организованными, а победу правящей партии – "исторической". По словам Гарибашвили, оппозиция должна смириться с тяжелым поражением.
"Мы хорошо понимаем, что это было еще одно тяжелое поражение для оппозиции, но когда люди восемь раз говорят тебе "нет" и ты проигрываешь выборы, это говорит о многом и, вероятно, должно стать для них еще одним уроком", – сказал Гарибашвили.
По словам премьера, если оппозиция хочет настоящих дебатов, то для этого существует парламент. В свою очередь правительство Грузии готово сотрудничать с оппозицией в конструктивном режиме.
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Как отметил глава правительства, он планирует лично проконтролировать то, как будут выполняться предвыборные обещания партии и осуществляться проекты, особенно в регионах страны.
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