https://sputnik-georgia.ru/20211108/premer-gruzii-pora-otlozhit-uzkopartiynye-interesy-v-storonu-261870668.html
Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону
Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону
Глава грузинского правительства призвал оппозицию к конструктивному сотрудничеству 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T12:14+0400
2021-11-08T12:14+0400
2021-11-08T13:00+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425738_0:50:1280:771_1920x0_80_0_0_c70514b9ffbb1241c40b46587946d375.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал оппозицию отложить узкопартийные интересы в сторону и приступить к конструктивному диалогу.Грузинская оппозиция заявила о фальсификации местных выборов и отказалась признавать их итоги, а экс-президент Михаил Саакашвили из тюрьмы анонсировал "поствыборную революцию" и призвал сторонников к мобилизации. Власти заявили, что не допустят беспорядков.Прошедшие выборы премьер-министр назвал образцово организованными, а победу правящей партии – "исторической". По словам Гарибашвили, оппозиция должна смириться с тяжелым поражением. "Мы хорошо понимаем, что это было еще одно тяжелое поражение для оппозиции, но когда люди восемь раз говорят тебе "нет" и ты проигрываешь выборы, это говорит о многом и, вероятно, должно стать для них еще одним уроком", – сказал Гарибашвили.По словам премьера, если оппозиция хочет настоящих дебатов, то для этого существует парламент. В свою очередь правительство Грузии готово сотрудничать с оппозицией в конструктивном режиме.Как отметил глава правительства, он планирует лично проконтролировать то, как будут выполняться предвыборные обещания партии и осуществляться проекты, особенно в регионах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211101/tsik-gruzii-chislo-nedeystvitelnykh-byulleteney-na-vyborakh-2021-goda-snizilos-261702691.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425738_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a360d165e2077d7242790bd53ebb18f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, выборы
Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону
12:14 08.11.2021 (обновлено: 13:00 08.11.2021)
Глава грузинского правительства призвал оппозицию к конструктивному сотрудничеству
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал оппозицию отложить узкопартийные интересы в сторону и приступить к конструктивному диалогу.
Грузинская оппозиция заявила о фальсификации местных выборов и отказалась признавать их итоги, а экс-президент Михаил Саакашвили из тюрьмы анонсировал "поствыборную революцию" и призвал сторонников к мобилизации. Власти заявили, что не допустят беспорядков.
"Сейчас у нас трехлетний период мирного развития, и я хотел бы еще раз призвать всех, в том числе и оппозицию, хорошо это осознать. Настала пора не ставить наши узкие партийные интересы выше интересов страны. Главным для нас должны быть интересы нашего государства, нашего народа, а не узкопартийные интересы", – сказал Гарибашвили.
Прошедшие выборы премьер-министр назвал образцово организованными, а победу правящей партии – "исторической". По словам Гарибашвили, оппозиция должна смириться с тяжелым поражением.
"Мы хорошо понимаем, что это было еще одно тяжелое поражение для оппозиции, но когда люди восемь раз говорят тебе "нет" и ты проигрываешь выборы, это говорит о многом и, вероятно, должно стать для них еще одним уроком", – сказал Гарибашвили.
По словам премьера, если оппозиция хочет настоящих дебатов, то для этого существует парламент. В свою очередь правительство Грузии готово сотрудничать с оппозицией в конструктивном режиме.
Как отметил глава правительства, он планирует лично проконтролировать то, как будут выполняться предвыборные обещания партии и осуществляться проекты, особенно в регионах страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.