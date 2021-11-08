https://sputnik-georgia.ru/20211108/pretendent-na-oskar-ot-gruzii-poluchil-tri-nagrady-na-kinofestivale-v-kotbuse-261872333.html

Претендент на "Оскар" от Грузии получил три награды на кинофестивале в Котбусе

Претендент на "Оскар" от Грузии получил три награды на кинофестивале в Котбусе

Это грузинская драма о непростых отношениях отца и сына, которые борются за лучшую жизнь в эмиграции в США 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T12:30+0400

2021-11-08T12:30+0400

2021-11-08T12:30+0400

культура

новости

в мире

грузия

оскар

грузинское кино

триумф грузинского кино

леван когуашвили

фильм "брайтон, 4"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/08/261871451_94:0:1534:810_1920x0_80_0_0_36686cfa59d8090106868cc40a282cbc.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Драма "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили, которая представлена на американскую кинопремию "Оскар" как картина-кандидат от Грузии, получила три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия).Международный кинофестиваль в Котбусе впервые прошел в 1991 году и с тех пор считается самым главным фестивалем Восточной Европы.Грузинский фильм получил Приз за лучшую мужскую роль (Леван Тедиашвили), Премию Международной федерации кинопрессы "Фипресси", а также Приз экуменического жюри.Международная федерация кинопрессы (аббревиатура Фипресси) – международная организация, объединяющая кинокритиков и киноведов, основанная в 1930 в Париже. Цель организации – способствовать развитию мирового киноискусства, а также отстаивать интересы профессионалов, пишущих о кино.Приз экуменического жюри – независимая кинонаграда, которая вручается на различных международных кинофестивалях с 1973 года. Она вручается как за художественное качество фильма, так и религиозную, социальную и гуманистическую проблематику.Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар" >>>В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, в мире, грузия, оскар, грузинское кино, триумф грузинского кино, леван когуашвили, фильм "брайтон, 4"