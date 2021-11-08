https://sputnik-georgia.ru/20211108/raskhod-elektroenergii-naseleniya-gruzii-budut-schitat-umnye-schetchiki-261889688.html

Расход электроэнергии населения Грузии будут считать "умные счетчики"

Расход электроэнергии населения Грузии будут считать "умные счетчики"

Счетчики будут заменены бесплатно коммунальными компаниями без каких-либо дополнительных сборов, заявил глава комиссии 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T18:57+0400

2021-11-08T18:57+0400

2021-11-08T18:57+0400

экономика

новости

грузия

давид нармания

энергетика

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

тарифы на электроэнергию

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Стоимость потребляемой электроэнергии в Грузии будет рассчитываться по дневным и ночным тарифам после того, как на всех объектах установят так называемые "умные счетчики", заявил глава Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания."Умные счетчики" устанавливаются во всех новостройках, которые вводятся в эксплуатацию с 1 октября 2021 года. Благодаря установке этих приборов, гражданам не нужно будет передавать данные о потреблении электроэнергии вручную. "Умный счетчик" будет сам их передавать регулятору.По его словам, согласно инициативному плану в ближайшие годы должны заменить все старые счетчики.По словам главы GNERC, в ночные часы тарифы будут ниже, чем днем, что особенно важно для крупных абонентов, таких как Грузинская железная дорога, Объединенная компания водоснабжения Грузии. Нововведение мотивирует компании использовать больше электроэнергии в ночные часы, что снизит нагрузку на допустимые нормы."Сейчас ведутся работы с 21 компанией, чтобы все они заменили счетчики на "умные счетчики". Железные дороги, например, смогут перевозить основную массу грузов в ночное время, и это обойдется им меньше, чем днем", - сказал Нармания.Повышения тарифа на электроэнергию в Грузии не будет: заявление комиссии >>По его словам, счетчики будут заменены бесплатно коммунальными компаниями без каких-либо дополнительных сборов.Цель внедрения "умных счетчиков" – сделать учет потребления электроэнергии в Грузии прозрачным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, давид нармания, энергетика, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, тарифы на электроэнергию