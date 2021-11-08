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Ученый рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма коронавируса
Ученый рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма коронавируса
Для надежной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 единиц антител, отметил Гинцбург 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T14:31+0400
2021-11-08T14:31+0400
2021-11-08T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Глава российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 единиц международных единиц антител.Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса>>Как передает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия". Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провел исследование по определению числа антител для полной защиты от дельта-штамма коронавируса.При этом 500 единиц и больше, по словам собеседника издания, – отличное количество для снижения риска заболевания."Это идеально для защиты от заражения COVID-19", – подчеркнул он.Результаты научной работы основаны на данных четырех тысяч москвичей, заключил ученый.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, коронавирус covid-19, всемирная организация здравоохранения, наука
Ученый рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма коронавируса
Для надежной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 единиц антител, отметил Гинцбург
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Глава российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 единиц международных единиц антител.
Как передает РИА Новости
со ссылкой на газету "Известия". Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провел исследование по определению числа антител для полной защиты от дельта-штамма коронавируса.
"Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от дельты полностью", – заявил Гинцбург.
При этом 500 единиц и больше, по словам собеседника издания, – отличное количество для снижения риска заболевания.
"Это идеально для защиты от заражения COVID-19", – подчеркнул он.
Результаты научной работы основаны на данных четырех тысяч москвичей, заключил ученый.
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