Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря
https://sputnik-georgia.ru/20211108/uchenyy-rasskazal-skolko-antitel-polnostyu-zaschischayut-ot-delta-shtamma-koronavirusa--261871474.html
Ученый рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма коронавируса
Ученый рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма коронавируса
Для надежной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 единиц антител, отметил Гинцбург 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T14:31+0400
2021-11-08T14:31+0400
новости
коронавирус covid-19
всемирная организация здравоохранения
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/11/251192470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2cf391f0fd0becf5571271ac26e6326.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Глава российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 единиц международных единиц антител.Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса&gt;&gt;Как передает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия". Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провел исследование по определению числа антител для полной защиты от дельта-штамма коронавируса.При этом 500 единиц и больше, по словам собеседника издания, – отличное количество для снижения риска заболевания."Это идеально для защиты от заражения COVID-19", – подчеркнул он.Результаты научной работы основаны на данных четырех тысяч москвичей, заключил ученый.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/11/251192470_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c22d145c543127813cd72cefd564f8ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, коронавирус covid-19, всемирная организация здравоохранения, наука

Ученый рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма коронавируса

14:31 08.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирку с пробой на антитела к COVID-19
Лаборант держит в руках пробирку с пробой на антитела к COVID-19 - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Для надежной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 единиц антител, отметил Гинцбург
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Глава российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 единиц международных единиц антител.
Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса>>
Как передает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия". Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провел исследование по определению числа антител для полной защиты от дельта-штамма коронавируса.

"Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от дельты полностью", – заявил Гинцбург.

При этом 500 единиц и больше, по словам собеседника издания, – отличное количество для снижения риска заболевания.
"Это идеально для защиты от заражения COVID-19", – подчеркнул он.
Результаты научной работы основаны на данных четырех тысяч москвичей, заключил ученый.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:35Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" предложил план примирения власти и оппозиции
15:29Куда нельзя будет попасть без "зеленого паспорта"?
15:19Вакцинация в Грузии остается добровольной – премьер
15:16Сборная Грузии по футболу потеряла нападающего перед матчем со Швецией
14:46Каладзе предложил воздвигнуть мемориал героям в парке Ваке
14:31Ученый рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма коронавируса
14:25Голодающий Саакашвили причастился и исповедовался
14:16В Тбилиси и Марнеули задержаны наркоторговцы, изъято больше килограмма наркотиков
14:08Вакцинированные пенсионеры в Грузии получат по 200 лари
14:07"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря
13:31Грузинские борцы завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира
13:14"Ситуация взрывоопасна" – партия "Лело" призывает власти Грузии к диалогу
13:03"Не допустим эскалации" – МВД Грузии распространило заявление перед акцией оппозиции
12:44"Победил заслуженно" – премьер Грузии обещает сотрудничать с оппозиционным мэром
12:30Претендент на "Оскар" от Грузии получил три награды на кинофестивале в Котбусе
12:14Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону
11:59Ковид-статистика Грузии: в Тбилиси выявлена половина новых случаев
11:44"Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции
11:14"Только не с одним" – блогер Настя Ивлеева хочет встречаться с грузином
10:59Коронавирус в Грузии: в реанимации детской клиники им. Цицишвили мест нет