https://sputnik-georgia.ru/20211108/v-tbilisskoy-detskoy-klinike-reanimatsionnoe-otdelenie-perepolneno-261867800.html

Коронавирус в Грузии: в реанимации детской клиники им. Цицишвили мест нет

Коронавирус в Грузии: в реанимации детской клиники им. Цицишвили мест нет

С обострением эпидемиологической ситуации в стране заметно участились и случаи инфицирования коронавирусом детей 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T10:59+0400

2021-11-08T10:59+0400

2021-11-08T11:32+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

дети

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/12/251753518_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8d270fbad7f85b131ef9edbd8cda5350.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В реанимационном отделении детской клиники им. Цицишвили нет свободных мест из-за того, что дети стали чаще болеть коронавирусом, сказала медицинский директор клиники Майя Чхаидзе телеканалу Imedi.Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса>>Врачи уже давно бьют тревогу из-за ухудшения эпидемиологического положения в Грузии. За последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 2 191. Скончались 74 человека.В настоящее время в Грузии подтверждено 755 046 случаев коронавируса. Из них выздоровел 693 129 человек, скончались 10 509.Ранее глава Национального центра по контролю заболеваниями заявил, что на ближайшем заседании координационного совета будет принят ряд решений по урегулированию эпидемиологической ситуации в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, дети, коронавирус covid-19