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Коронавирус в Грузии: в реанимации детской клиники им. Цицишвили мест нет
Коронавирус в Грузии: в реанимации детской клиники им. Цицишвили мест нет
С обострением эпидемиологической ситуации в стране заметно участились и случаи инфицирования коронавирусом детей 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T10:59+0400
2021-11-08T10:59+0400
2021-11-08T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В реанимационном отделении детской клиники им. Цицишвили нет свободных мест из-за того, что дети стали чаще болеть коронавирусом, сказала медицинский директор клиники Майя Чхаидзе телеканалу Imedi.Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса>>Врачи уже давно бьют тревогу из-за ухудшения эпидемиологического положения в Грузии. За последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 2 191. Скончались 74 человека.В настоящее время в Грузии подтверждено 755 046 случаев коронавируса. Из них выздоровел 693 129 человек, скончались 10 509.Ранее глава Национального центра по контролю заболеваниями заявил, что на ближайшем заседании координационного совета будет принят ряд решений по урегулированию эпидемиологической ситуации в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, дети, коронавирус covid-19
Коронавирус в Грузии: в реанимации детской клиники им. Цицишвили мест нет
10:59 08.11.2021 (обновлено: 11:32 08.11.2021)
С обострением эпидемиологической ситуации в стране заметно участились и случаи инфицирования коронавирусом детей
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik.
В реанимационном отделении детской клиники им. Цицишвили нет свободных мест из-за того, что дети стали чаще болеть коронавирусом, сказала медицинский директор клиники Майя Чхаидзе телеканалу Imedi
.
Врачи уже давно бьют тревогу из-за ухудшения эпидемиологического положения в Грузии. За последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 2 191. Скончались 74 человека.
"Количество обращений резко увеличилось. В настоящее время свободны только 7 мест, которые могут быть востребованы в ближайшие часы, но мест в реанимации больше нет", – сказала Чхаидзе.
В настоящее время в Грузии подтверждено 755 046 случаев коронавируса. Из них выздоровел 693 129 человек, скончались 10 509.
Ранее глава Национального центра по контролю заболеваниями заявил, что на ближайшем заседании координационного совета будет принят ряд решений по урегулированию эпидемиологической ситуации в стране.
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