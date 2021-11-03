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Какие двери откроет "зеленый паспорт" в Грузии - идет работа над концепцией

Какие двери откроет "зеленый паспорт" в Грузии - идет работа над концепцией

Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией в скором времени назовет сроки вступления в силу "зеленых паспортов" в Грузии 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T19:46+0400

2021-11-03T19:46+0400

2021-11-03T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Концепция использования в Грузии "зеленых паспортов" в работе, сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам после встречи с представителями Клинического совета.По словам Габуния, межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией уже рассматривает вопрос применения так называемого "зеленого паспорта" и вскоре назовет точные сроки вступления в силу этой регуляции.В Грузии может быть снято возрастное ограничение на бустер-дозу>>Замминистра отметила, что расширенное использование "зеленых пропусков" сопряжено с рядом этических и технических аспектов, которые прорабатываются и будут готовы в ближайшее время."Теперь главное, чтобы лицо, которое примет участие в эпидемически опасных мероприятиях, было эпидемически безопасно - это выбор вакцинации, вопрос тестирования", - сказала Габуния.Она также отметила, что "зеленый паспорт" дает право на посещение массовых мероприятий, ресторанов, отелей, но не нужен для входа на базисные объекты - продуктовые магазины, аптеки, банки и т.д.В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с ковидом, на каждого гражданина - перенесённая болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.По последним официальным данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 732 965 случаев инфицирования COVID-19, жертвами вируса стали 10 185 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211102/epidemiolog-bez-prinyatiya-mer-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-gruzii-budet-rasti-261737102.html

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