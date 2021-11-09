https://sputnik-georgia.ru/20211109/budet-li-saakashvili-prisutstvovat-na-sude-261923816.html
Будет ли Саакашвили присутствовать на суде?
Будет ли Саакашвили присутствовать на суде?
Адвокат экс-президента требует, чтобы его подзащитный непременно присутствовал на суде 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T16:49+0400
2021-11-09T16:49+0400
2021-11-09T17:55+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/07/260307575_0:395:2047:1546_1920x0_80_0_0_eb30fe9e86abc34d6dfdeb0b6a06bacc.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд требует присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на судебном заседании, сообщил адвокат Бека Басилая журналистам.Рассмотрение одного из дел Саакашвили, который объявил голодовку 40 дней назад, назначено на 10 ноября. В частности, судьи будут слушать дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года.По словам адвоката, сейчас министерство юстиции, Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда."Если завтра процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы", - отметил Басилая.Адвокат также отметил, что нет никакого законного основания для того, чтобы не проводить заседание в зале суда."Тем более, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем, и это может быть его последним шансом предстать перед судом", - подчеркнул адвокат.На данный момент Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели в понедельник из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/v-tyuremnoy-bolnitse-net-vysokotekhnologichnogo-oborudovaniya---minzdrav-gruzii-261919092.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/07/260307575_0:404:2047:1939_1920x0_80_0_0_d86e9cf5ecf1c7beb5d93ef3bca52957.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Будет ли Саакашвили присутствовать на суде?
16:49 09.11.2021 (обновлено: 17:55 09.11.2021)
Адвокат экс-президента требует, чтобы его подзащитный непременно присутствовал на суде
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд требует присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на судебном заседании, сообщил адвокат Бека Басилая журналистам.
Рассмотрение одного из дел Саакашвили, который объявил голодовку 40 дней назад, назначено на 10 ноября. В частности, судьи будут слушать дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года.
"Со мной связались представители заседания городского суда и сказали, что на завтрашнем процессе сделают запрос по поводу перевода Михаила Саакашвили в зал суда. Соответственно, суд зафиксировал, что судебный процесс должен состояться в Тбилисском городском суде и что они требуют перевода Михаила Саакашвили в зал суда", - заявил Басилая.
По словам адвоката, сейчас министерство юстиции, Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда.
"Если завтра процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы", - отметил Басилая.
Адвокат также отметил, что нет никакого законного основания для того, чтобы не проводить заседание в зале суда.
"Тем более, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем, и это может быть его последним шансом предстать перед судом", - подчеркнул адвокат.
На данный момент Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели в понедельник из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.