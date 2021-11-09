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https://sputnik-georgia.ru/20211109/budet-li-saakashvili-prisutstvovat-na-sude-261923816.html
Будет ли Саакашвили присутствовать на суде?
Будет ли Саакашвили присутствовать на суде?
Адвокат экс-президента требует, чтобы его подзащитный непременно присутствовал на суде 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T16:49+0400
2021-11-09T17:55+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд требует присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на судебном заседании, сообщил адвокат Бека Басилая журналистам.Рассмотрение одного из дел Саакашвили, который объявил голодовку 40 дней назад, назначено на 10 ноября. В частности, судьи будут слушать дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года.По словам адвоката, сейчас министерство юстиции, Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда."Если завтра процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы", - отметил Басилая.Адвокат также отметил, что нет никакого законного основания для того, чтобы не проводить заседание в зале суда."Тем более, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем, и это может быть его последним шансом предстать перед судом", - подчеркнул адвокат.На данный момент Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели в понедельник из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Будет ли Саакашвили присутствовать на суде?

16:49 09.11.2021 (обновлено: 17:55 09.11.2021)
© AFP / JOHN THYSМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© AFP / JOHN THYS
Адвокат экс-президента требует, чтобы его подзащитный непременно присутствовал на суде
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд требует присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на судебном заседании, сообщил адвокат Бека Басилая журналистам.
Рассмотрение одного из дел Саакашвили, который объявил голодовку 40 дней назад, назначено на 10 ноября. В частности, судьи будут слушать дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года.

"Со мной связались представители заседания городского суда и сказали, что на завтрашнем процессе сделают запрос по поводу перевода Михаила Саакашвили в зал суда. Соответственно, суд зафиксировал, что судебный процесс должен состояться в Тбилисском городском суде и что они требуют перевода Михаила Саакашвили в зал суда", - заявил Басилая.

По словам адвоката, сейчас министерство юстиции, Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда.
"Если завтра процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы", - отметил Басилая.
Адвокат также отметил, что нет никакого законного основания для того, чтобы не проводить заседание в зале суда.
"Тем более, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем, и это может быть его последним шансом предстать перед судом", - подчеркнул адвокат.
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На данный момент Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели в понедельник из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.
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