https://sputnik-georgia.ru/20211109/budet-li-saakashvili-prisutstvovat-na-sude-261923816.html

Будет ли Саакашвили присутствовать на суде?

Будет ли Саакашвили присутствовать на суде?

Адвокат экс-президента требует, чтобы его подзащитный непременно присутствовал на суде 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T16:49+0400

2021-11-09T16:49+0400

2021-11-09T17:55+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд требует присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на судебном заседании, сообщил адвокат Бека Басилая журналистам.Рассмотрение одного из дел Саакашвили, который объявил голодовку 40 дней назад, назначено на 10 ноября. В частности, судьи будут слушать дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года.По словам адвоката, сейчас министерство юстиции, Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда."Если завтра процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы", - отметил Басилая.Адвокат также отметил, что нет никакого законного основания для того, чтобы не проводить заседание в зале суда."Тем более, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем, и это может быть его последним шансом предстать перед судом", - подчеркнул адвокат.На данный момент Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели в понедельник из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/v-tyuremnoy-bolnitse-net-vysokotekhnologichnogo-oborudovaniya---minzdrav-gruzii-261919092.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили