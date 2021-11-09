https://sputnik-georgia.ru/20211109/v-tyuremnoy-bolnitse-net-vysokotekhnologichnogo-oborudovaniya---minzdrav-gruzii-261919092.html

Госпитализация Саакашвили: Минздрав Грузии оценил возможности тюремной больницы

Госпитализация Саакашвили: Минздрав Грузии оценил возможности тюремной больницы

В тюремной больнице нет высокотехнологичного оборудования, отметили в Минздраве 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T15:22+0400

2021-11-09T15:22+0400

2021-11-09T15:29+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тюремная больница, в которой находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, не оснащена высокотехнологичным оборудованием, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге во вторник.Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования>>Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме №12 в городе Рустави, накануне доставили в глданскую тюремную больницу №18 на окраине Тбилиси. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на переводе экс-президента в городскую клинику. Власти не раз говорили, что это исключено.Ранее аппарат Народного защитника Грузии сообщил, что в тюремной больнице не функционирует лаборатория катетеризации и нет аппарата магнитно-резонансной томографии.Со своей стороны Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии, исходя из высокого общественного интереса, в тот же день распространила видеокадры перевода заключенного Михаила Саакашвили из учреждения №12, на которых видно, что он покидает учреждение без всякого сопротивления.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, минздрав грузии, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили