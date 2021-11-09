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Госпитализация Саакашвили: Минздрав Грузии оценил возможности тюремной больницы
Госпитализация Саакашвили: Минздрав Грузии оценил возможности тюремной больницы
В тюремной больнице нет высокотехнологичного оборудования, отметили в Минздраве 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тюремная больница, в которой находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, не оснащена высокотехнологичным оборудованием, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге во вторник.Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования&gt;&gt;Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме №12 в городе Рустави, накануне доставили в глданскую тюремную больницу №18 на окраине Тбилиси. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на переводе экс-президента в городскую клинику. Власти не раз говорили, что это исключено.Ранее аппарат Народного защитника Грузии сообщил, что в тюремной больнице не функционирует лаборатория катетеризации и нет аппарата магнитно-резонансной томографии.Со своей стороны Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии, исходя из высокого общественного интереса, в тот же день распространила видеокадры перевода заключенного Михаила Саакашвили из учреждения №12, на которых видно, что он покидает учреждение без всякого сопротивления.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, минздрав грузии, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Госпитализация Саакашвили: Минздрав Грузии оценил возможности тюремной больницы

15:22 09.11.2021 (обновлено: 15:29 09.11.2021)
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaЗаместитель министра здравоохранения Тамар Габуния
Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
В тюремной больнице нет высокотехнологичного оборудования, отметили в Минздраве
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Тюремная больница, в которой находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, не оснащена высокотехнологичным оборудованием, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге во вторник.
Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования>>
Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме №12 в городе Рустави, накануне доставили в глданскую тюремную больницу №18 на окраине Тбилиси. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на переводе экс-президента в городскую клинику. Власти не раз говорили, что это исключено.

"Несколько дней назад я была в глданской больнице. Проверку также провело Агентство регулирования. В рамках нашей компетенции могу сказать, что в глданской больнице создана возможность интенсивной терапии, мобилизована бригада реанимаций... Однако, безусловно, данная клиника не оснащена высокотехнологичным оборудованием и, естественно, дополнительная помощь может понадобиться", – заявила Габуния.

Ранее аппарат Народного защитника Грузии сообщил, что в тюремной больнице не функционирует лаборатория катетеризации и нет аппарата магнитно-резонансной томографии.
Со своей стороны Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии, исходя из высокого общественного интереса, в тот же день распространила видеокадры перевода заключенного Михаила Саакашвили из учреждения №12, на которых видно, что он покидает учреждение без всякого сопротивления.

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