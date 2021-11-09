https://sputnik-georgia.ru/20211109/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-6-021-261902696.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 021
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 021
За последние 24 часа от коронавируса скончались 75 человек, вылечились 3 792 пациента, а с начала пандемии – 696 921 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T10:52+0400
2021-11-09T10:52+0400
2021-11-09T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 6 021. Скончались 75 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 761 067 случаев заражения. Вакцинация в Грузии остается добровольной – премьер>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 792 человека, с начала пандемии – 696 921. Скончались 10 584 человека.За сутки сделано 52 033 теста, в том числе 38 545 на антиген и 13 488 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 11,57%, за последние 14 дней – 9,78%, за последние семь дней – 10,46%.К этому времени в Грузии сделано 2 010 783 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 5 254.В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 6 808, в ковид-гостиницах – 1 300.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 021
10:52 09.11.2021 (обновлено: 11:03 09.11.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 75 человек, вылечились 3 792 пациента, а с начала пандемии – 696 921
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 6 021. Скончались 75 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 761 067 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 792 человека, с начала пандемии – 696 921. Скончались 10 584 человека.
За сутки сделано 52 033 теста, в том числе 38 545 на антиген и 13 488 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 11,57%, за последние 14 дней – 9,78%, за последние семь дней – 10,46%.
К этому времени в Грузии сделано 2 010 783 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 5 254.
В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 6 808, в ковид-гостиницах – 1 300.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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