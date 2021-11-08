https://sputnik-georgia.ru/20211108/vaktsinatsiya-v-gruzii-ostaetsya-dobrovolnoy--premer-261882507.html

Вакцинация в Грузии остается добровольной – премьер

Вакцинация в Грузии остается добровольной – премьер

Правительство Грузии будет не принуждать, а убеждать население в необходимости вакцинации 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T15:19+0400

2021-11-08T15:19+0400

2021-11-08T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Вакцинация в Грузии не станет обязательной – это твердое решение властей, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили после заседания Межведомственного координационного совета.По решению координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". С этого же числа посетить разные объекты можно будет только по "зеленым паспортам"."Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря>>При этом глава правительства подчеркнул, что население должно осознать, что вакцинация – это выход, это завершение пандемии, вакцина защищает от смерти."Это самый главный аргумент, который мы должны довести до наших граждан", – сказал Гарибашвили.Премьер-министр еще раз призвал граждан активно включиться в процесс вакцинации, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Человек имеет "зеленый" статус, если он полностью вакцинирован, то есть сделал две дозы прививки, прошел 72-часовой или 24-часовой тест или перенес коронавирус.С 1 декабря посетить разные объекты можно будет только по "зеленым паспортам" – это объекты питания, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино и т. д. Указанное требование будет распространяться только на гостей объекта, но не на работающий там персонал.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211108/v-tbilisskoy-detskoy-klinike-reanimatsionnoe-otdelenie-perepolneno-261867800.html

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