https://sputnik-georgia.ru/20211109/lider-gruzinskoy-mechty-poblagodaril-politseyskikh-za-terpenie-na-aktsiyakh--261922031.html

Лидер "Грузинской мечты" поблагодарил полицейских за терпение на акциях

Лидер "Грузинской мечты" поблагодарил полицейских за терпение на акциях

Стычки с полицией на акциях протеста в Грузии не редкость 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T17:52+0400

2021-11-09T17:52+0400

2021-11-09T17:52+0400

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поблагодарил полицейских за то, что они проявляют достоинство и терпение, когда лидеры оппозиции оскорбляют их во время акций протеста. Пикетирование госведомств "Нацдвижением" с требованием освободить Саакашвили - видео>>Стычки и нелестные реплики в адрес полиции на акциях протеста в Грузии не редкость. Не обошлось без шума и накануне на митинге у правительства Грузии. Лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и Леван Хабеишвили называли полицейских, выстроившихся в живую цепь, рабами и криминалами.Очередная волна акций протеста охватила страну после второго тура выборов в местное самоуправление и ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который тайно прибыл в страну, чтобы, как он сказал, поддержать своих соратников в преддверии голосования. Оппозиционеры утверждают, что местные выборы выиграли они, но власти сфальсифицировали результаты.Среди требований оппозиции - перевод Саакашвили, который 40 дней назад объявил голодовку, в гражданскую клинику и впоследствии его освобождение, а также назначение внеочередных парламентских выборов. Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.

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возвращение и арест саакашвили