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Международный фестиваль музыки барокко пройдет в Тбилиси
Международный фестиваль музыки барокко пройдет в Тбилиси
На сцене фестиваля выступят маститые грузинские и зарубежные исполнители и коллективы 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T15:38+0400
2021-11-09T15:38+0400
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новости
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тбилиси
тбилисский фестиваль музыки барокко
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Седьмой по счету тбилисский Международный фестиваль музыки эпохи барокко пройдет с 10 ноября по 8 декабря и по традиции соберет в столице Грузии известных грузинских и зарубежных артистов.В программе выступления камерного оркестра "Симфониетта Грузии", ансамбля грузинской народной песни "Басиани", Тбилисского современного балета Георгия Алексидзе и других.Среди иностранных гостей – итальянский певец и танцор Винченцо Капецутто, итальянское трио "I Bassifondi" и французская певица, меццо-сопрано Натали Перез.Фестиваль откроется концертом "Грузинская и европейская церковная музыка" на малой сцене Национального театра им. Ш. Руставели. На вечере прозвучат Stabat Mater и кантата Nisi Dominus Антонио Вивальди, а также традиционные грузинские церковные песнопения.Организаторы напоминают, что все концерты пройдут при соблюдении ковид-рекомендаций: маски, дезинфекция, социальная дистанция.Ежегодный тбилисский Международный фестиваль барокко был основан в 2015 году Тбилисским государственным камерным оркестром "Симфониетта Грузии" при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.В разные годы гостями фестиваля становились лучшие исполнители музыки барокко: испанский гамбист Жорди Саваль, итальянский фаготист Серджио Аззолини и виолончелист Давид Амадио, немецкая скрипачка Кристин Буш, французский клавесинист Жан Рондо, оркестр "Берлинской академии старой музыки" и многие другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский фестиваль музыки барокко

Международный фестиваль музыки барокко пройдет в Тбилиси

15:38 09.11.2021
© photo: courtesy of Sinfonietta StageКонцерт музыки барокко в столице Грузии
Концерт музыки барокко в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: courtesy of Sinfonietta Stage
На сцене фестиваля выступят маститые грузинские и зарубежные исполнители и коллективы
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Седьмой по счету тбилисский Международный фестиваль музыки эпохи барокко пройдет с 10 ноября по 8 декабря и по традиции соберет в столице Грузии известных грузинских и зарубежных артистов.
В программе выступления камерного оркестра "Симфониетта Грузии", ансамбля грузинской народной песни "Басиани", Тбилисского современного балета Георгия Алексидзе и других.
Среди иностранных гостей – итальянский певец и танцор Винченцо Капецутто, итальянское трио "I Bassifondi" и французская певица, меццо-сопрано Натали Перез.
Тбилисский женский хор - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
Фестиваль хоровой музыки проходит в Тбилиси
5 ноября, 16:06
Фестиваль откроется концертом "Грузинская и европейская церковная музыка" на малой сцене Национального театра им. Ш. Руставели. На вечере прозвучат Stabat Mater и кантата Nisi Dominus Антонио Вивальди, а также традиционные грузинские церковные песнопения.
Организаторы напоминают, что все концерты пройдут при соблюдении ковид-рекомендаций: маски, дезинфекция, социальная дистанция.
Ежегодный тбилисский Международный фестиваль барокко был основан в 2015 году Тбилисским государственным камерным оркестром "Симфониетта Грузии" при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.
В разные годы гостями фестиваля становились лучшие исполнители музыки барокко: испанский гамбист Жорди Саваль, итальянский фаготист Серджио Аззолини и виолончелист Давид Амадио, немецкая скрипачка Кристин Буш, французский клавесинист Жан Рондо, оркестр "Берлинской академии старой музыки" и многие другие.
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