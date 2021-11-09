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В Грузии за брошенных на произвол судьбы животных может быть установлен штраф
В Грузии за брошенных на произвол судьбы животных может быть установлен штраф
В защиту животных в Грузии предполагается задействовать еще одну норму закона 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T08:02+0400
2021-11-09T09:47+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. За выброшенных на улицу собак или кошек их хозяевам может грозить административный штраф, соответствующие поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений Грузии.Законодательная инициатива принадлежит депутатам от партии "Граждане" Левану Иоселиани и Алеко Элисашвили.В Тбилиси могут значительно сократить бюджет службы мониторинга за бездомными животными&gt;&gt;В случае принятия поправок, за брошенных на произвол судьбы домашних животных, хозяева, на которых зарегистрировано животное, будут оштрафованы на 500 лари (почти 160 долларов), а юридические лица – на 1 500 лари (почти 475 долларов).В случае повторного отказа от животных штраф удваивается."Одним из важных факторов увеличения числа бездомных и беспризорных животных (собак и кошек) является то, что хозяева выбрасывают животных на улицу. В последнее время участились случаи, когда владельцы, которые несут ответственность за животных, бросают, а превентивного механизма против этого не существует", – говорится в сопроводительном письме к законопроекту.Рассмотрение законопроекта в парламенте начнется в ближайшее время.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200327/Bez-nas-im-ne-vyzhit---kto-podkarmlivaet-bezdomnykh-zhivotnykh-v-opustevshem-Tbilisi-248094366.html
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новости, грузия, парламент грузии, животные

В Грузии за брошенных на произвол судьбы животных может быть установлен штраф

08:02 09.11.2021 (обновлено: 09:47 09.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБродячая собака в парке
Бродячая собака в парке - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В защиту животных в Грузии предполагается задействовать еще одну норму закона
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. За выброшенных на улицу собак или кошек их хозяевам может грозить административный штраф, соответствующие поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений Грузии.
Законодательная инициатива принадлежит депутатам от партии "Граждане" Левану Иоселиани и Алеко Элисашвили.
В Тбилиси могут значительно сократить бюджет службы мониторинга за бездомными животными>>
В случае принятия поправок, за брошенных на произвол судьбы домашних животных, хозяева, на которых зарегистрировано животное, будут оштрафованы на 500 лари (почти 160 долларов), а юридические лица – на 1 500 лари (почти 475 долларов).
В случае повторного отказа от животных штраф удваивается.
"Одним из важных факторов увеличения числа бездомных и беспризорных животных (собак и кошек) является то, что хозяева выбрасывают животных на улицу. В последнее время участились случаи, когда владельцы, которые несут ответственность за животных, бросают, а превентивного механизма против этого не существует", – говорится в сопроводительном письме к законопроекту.
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Рассмотрение законопроекта в парламенте начнется в ближайшее время.
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