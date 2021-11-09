https://sputnik-georgia.ru/20211109/v-gruzii-za-broshennykh-na-proizvol-sudby-zhivotnykh-mozhet-byt-ustanovlen-shtraf-261882047.html

В Грузии за брошенных на произвол судьбы животных может быть установлен штраф

В Грузии за брошенных на произвол судьбы животных может быть установлен штраф

В защиту животных в Грузии предполагается задействовать еще одну норму закона 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T08:02+0400

2021-11-09T08:02+0400

2021-11-09T09:47+0400

новости

грузия

парламент грузии

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0c/250597503_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d4d5ad2f2f78dd49e0a6694531f8bb83.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. За выброшенных на улицу собак или кошек их хозяевам может грозить административный штраф, соответствующие поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений Грузии.Законодательная инициатива принадлежит депутатам от партии "Граждане" Левану Иоселиани и Алеко Элисашвили.В Тбилиси могут значительно сократить бюджет службы мониторинга за бездомными животными>>В случае принятия поправок, за брошенных на произвол судьбы домашних животных, хозяева, на которых зарегистрировано животное, будут оштрафованы на 500 лари (почти 160 долларов), а юридические лица – на 1 500 лари (почти 475 долларов).В случае повторного отказа от животных штраф удваивается."Одним из важных факторов увеличения числа бездомных и беспризорных животных (собак и кошек) является то, что хозяева выбрасывают животных на улицу. В последнее время участились случаи, когда владельцы, которые несут ответственность за животных, бросают, а превентивного механизма против этого не существует", – говорится в сопроводительном письме к законопроекту.Рассмотрение законопроекта в парламенте начнется в ближайшее время.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200327/Bez-nas-im-ne-vyzhit---kto-podkarmlivaet-bezdomnykh-zhivotnykh-v-opustevshem-Tbilisi-248094366.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, парламент грузии, животные