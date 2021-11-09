https://sputnik-georgia.ru/20211109/ya-ne-sobirayus-umirat--golodayuschiy-deputat-gruzii-rasskazala-kogda-primet-medpomosch-261911384.html
"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь
"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь
Член законодательного органа Грузии не собирается прекращать протест 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T13:07+0400
2021-11-09T13:07+0400
2021-11-09T13:07+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
элене хоштария
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259846177_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_1cf35846b6597af5e30c96d0a4fbc5a5.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционный депутат парламента Грузии Элене Хоштария, объявившая голодовку 3 ноября, согласна на прием медикаментов только в том случае, если ее жизненным показателям будет угрожать опасность.Лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария объявила голодовку с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвил в гражданскую многопрофильную клинику. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.Что касается голодовки, то она продолжится до тех пор, пока жизни Михаила Саакашвили угрожает опасность.По ее словам, несмотря на то, что вчера к ней дважды приезжала бригада "Скорой помощи", пока она не принимает никаких лекарств.Накануне вечером Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное учреждение №18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 40 дней назад.Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/saakashvili-otkazalsya-ot-meditsinskoy-pomoschi-v-tyuremnoy-bolnitse-261905593.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259846177_270:264:2051:1600_1920x0_80_0_0_30267f4c01f2bb50e19943824385a1b7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили
"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь
Член законодательного органа Грузии не собирается прекращать протест
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционный депутат парламента Грузии Элене Хоштария, объявившая голодовку 3 ноября, согласна на прием медикаментов только в том случае, если ее жизненным показателям будет угрожать опасность.
Лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария объявила голодовку с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвил в гражданскую многопрофильную клинику. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.
"Если врач, которому я доверяю, скажет мне, что эта черта уже является чертой смерти, тогда я приму лекарства, потому что я не собираюсь сдаваться, я не собираюсь умирать, я не собираюсь прекращать борьбу. Я собираюсь победить в этой борьбе", – сказала Хоштария журналистам.
Что касается голодовки, то она продолжится до тех пор, пока жизни Михаила Саакашвили угрожает опасность.
По ее словам, несмотря на то, что вчера к ней дважды приезжала бригада "Скорой помощи", пока она не принимает никаких лекарств.
Накануне вечером Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное учреждение №18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 40 дней назад.
Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.