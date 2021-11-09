https://sputnik-georgia.ru/20211109/ya-ne-sobirayus-umirat--golodayuschiy-deputat-gruzii-rasskazala-kogda-primet-medpomosch-261911384.html

"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь

"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь

Член законодательного органа Грузии не собирается прекращать протест 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T13:07+0400

2021-11-09T13:07+0400

2021-11-09T13:07+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

элене хоштария

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259846177_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_1cf35846b6597af5e30c96d0a4fbc5a5.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционный депутат парламента Грузии Элене Хоштария, объявившая голодовку 3 ноября, согласна на прием медикаментов только в том случае, если ее жизненным показателям будет угрожать опасность.Лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария объявила голодовку с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвил в гражданскую многопрофильную клинику. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.Что касается голодовки, то она продолжится до тех пор, пока жизни Михаила Саакашвили угрожает опасность.По ее словам, несмотря на то, что вчера к ней дважды приезжала бригада "Скорой помощи", пока она не принимает никаких лекарств.Накануне вечером Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное учреждение №18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 40 дней назад.Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/saakashvili-otkazalsya-ot-meditsinskoy-pomoschi-v-tyuremnoy-bolnitse-261905593.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили