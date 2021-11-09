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https://sputnik-georgia.ru/20211109/ya-ne-sobirayus-umirat--golodayuschiy-deputat-gruzii-rasskazala-kogda-primet-medpomosch-261911384.html
"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь
"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь
Член законодательного органа Грузии не собирается прекращать протест 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T13:07+0400
2021-11-09T13:07+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
элене хоштария
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционный депутат парламента Грузии Элене Хоштария, объявившая голодовку 3 ноября, согласна на прием медикаментов только в том случае, если ее жизненным показателям будет угрожать опасность.Лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария объявила голодовку с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвил в гражданскую многопрофильную клинику. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.Что касается голодовки, то она продолжится до тех пор, пока жизни Михаила Саакашвили угрожает опасность.По ее словам, несмотря на то, что вчера к ней дважды приезжала бригада "Скорой помощи", пока она не принимает никаких лекарств.Накануне вечером Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное учреждение №18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 40 дней назад.Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/saakashvili-otkazalsya-ot-meditsinskoy-pomoschi-v-tyuremnoy-bolnitse-261905593.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, элене хоштария, возвращение и арест саакашвили

"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь

13:07 09.11.2021
© photo: Sputnik / StringerЭлене Хоштария перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС
Элене Хоштария перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Член законодательного органа Грузии не собирается прекращать протест
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционный депутат парламента Грузии Элене Хоштария, объявившая голодовку 3 ноября, согласна на прием медикаментов только в том случае, если ее жизненным показателям будет угрожать опасность.
Лидер партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария объявила голодовку с требованием перевести заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвил в гражданскую многопрофильную клинику. Сейчас экс-президент находится в тюремной больнице.

"Если врач, которому я доверяю, скажет мне, что эта черта уже является чертой смерти, тогда я приму лекарства, потому что я не собираюсь сдаваться, я не собираюсь умирать, я не собираюсь прекращать борьбу. Я собираюсь победить в этой борьбе", – сказала Хоштария журналистам.

Что касается голодовки, то она продолжится до тех пор, пока жизни Михаила Саакашвили угрожает опасность.
По ее словам, несмотря на то, что вчера к ней дважды приезжала бригада "Скорой помощи", пока она не принимает никаких лекарств.
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Саакашвили отказался от медицинской помощи в тюремной больнице
10:59
Накануне вечером Саакашвили перевели из руставской тюрьмы №12 в исправительное учреждение №18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Глава Минюста объяснил это заботой о состоянии здоровья экс-президента, который объявил голодовку 40 дней назад.
Оппозиция, которая настаивала на переводе Саакашвили в гражданскую больницу, считает его перевод в тюремную больницу незаконным и планирует ежедневно проводить акции протеста.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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