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https://sputnik-georgia.ru/20211109/saakashvili-otkazalsya-ot-meditsinskoy-pomoschi-v-tyuremnoy-bolnitse-261905593.html
Саакашвили отказался от медицинской помощи в тюремной больнице
Саакашвили отказался от медицинской помощи в тюремной больнице
Михаил Саакашвили рассказал о деталях его перевода в тюремную больницу в Тбилиси 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T10:59+0400
2021-11-09T11:09+0400
новости
грузия
тбилиси
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что его обманом перевезли в тюремную больницу, поэтому он отказывается от получения медицинской помощи.Омбудсмен сделала первый комментарий после посещения Саакашвили в тюремной больнице&gt;&gt;Отбывающего наказание в тюрьме №12 в городе Рустави Саакашвили доставили в глданскую тюремную больницу №18 на окраине Тбилиси в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на переводе объявившего 40 дней назад голодовку экс-президента в городскую клинику. Власти не раз говорили, что это исключено."Несмотря на мой категорический отказ, меня выволокли из машины, под матерные возгласы криминалов протащили по земле и несколько раз ударили по шее, тащили за волосы и, конечно, в этот момент я оказал сопротивление", – говорится в письме Саакашвили, которое зачитал его адвокат Ника Гварамия.Что касается поврежденного в палате анализатора, Саакашвили сказал, что он его задел, когда пытался помешать медработникам сделать ему угол. По словам экс-президента, медперсонал выглядел подозрительно, и кроме того, в его палате постоянно слышны возгласы преступников."Моя реакция была вызвана беспокойством после всего этого насилия и оскорблений", – сказано в письме Саакашвили.Что касается медицинской помощи, он согласился сотрудничать только со своим лечащим врачом. Экс-президент утверждает, что целью его перевода в тюремную больницу является его "физическое уничтожение".Генинспекция начала расследование действий Саакашвили в тюремной клинике&gt;&gt;В письме Саакашвили также выразил поддержку протестующим в его поддержку в Тбилиси, и особенно председателю основанной им много лет назад партии "Единое национальное движение" Нике Мелия. Мелия и другие лидеры партии назвали перевод экс-президента в тюремную больницу похищением.После перевода Саакашвили в гладнскую тюремную больницу, еще вчера его навестила омбудсмен Нино Ломжария. Ломжария сказала журналистам, что визуально повреждений на нем не видно, но его должен осмотреть врач, от чего Саакашвили категорически отказывается.По факту инцидентов в тюремной больнице генеральная инспекция министерства юстиции Грузии начала расследование. В заявлении сказано, что когда Саакашвили доставили в тюремную больницу, он нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам этого учреждения.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, тюрьма, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили отказался от медицинской помощи в тюремной больнице

10:59 09.11.2021 (обновлено: 11:09 09.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Михаил Саакашвили рассказал о деталях его перевода в тюремную больницу в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что его обманом перевезли в тюремную больницу, поэтому он отказывается от получения медицинской помощи.
Омбудсмен сделала первый комментарий после посещения Саакашвили в тюремной больнице>>
Отбывающего наказание в тюрьме №12 в городе Рустави Саакашвили доставили в глданскую тюремную больницу №18 на окраине Тбилиси в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на переводе объявившего 40 дней назад голодовку экс-президента в городскую клинику. Власти не раз говорили, что это исключено.
"Несмотря на мой категорический отказ, меня выволокли из машины, под матерные возгласы криминалов протащили по земле и несколько раз ударили по шее, тащили за волосы и, конечно, в этот момент я оказал сопротивление", – говорится в письме Саакашвили, которое зачитал его адвокат Ника Гварамия.
Что касается поврежденного в палате анализатора, Саакашвили сказал, что он его задел, когда пытался помешать медработникам сделать ему угол. По словам экс-президента, медперсонал выглядел подозрительно, и кроме того, в его палате постоянно слышны возгласы преступников.
"Моя реакция была вызвана беспокойством после всего этого насилия и оскорблений", – сказано в письме Саакашвили.
Что касается медицинской помощи, он согласился сотрудничать только со своим лечащим врачом. Экс-президент утверждает, что целью его перевода в тюремную больницу является его "физическое уничтожение".
Генинспекция начала расследование действий Саакашвили в тюремной клинике>>
В письме Саакашвили также выразил поддержку протестующим в его поддержку в Тбилиси, и особенно председателю основанной им много лет назад партии "Единое национальное движение" Нике Мелия. Мелия и другие лидеры партии назвали перевод экс-президента в тюремную больницу похищением.
После перевода Саакашвили в гладнскую тюремную больницу, еще вчера его навестила омбудсмен Нино Ломжария. Ломжария сказала журналистам, что визуально повреждений на нем не видно, но его должен осмотреть врач, от чего Саакашвили категорически отказывается.
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По факту инцидентов в тюремной больнице генеральная инспекция министерства юстиции Грузии начала расследование. В заявлении сказано, что когда Саакашвили доставили в тюремную больницу, он нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам этого учреждения.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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