https://sputnik-georgia.ru/20211110/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5-751-261936796.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 751
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 751
За последние 24 часа от коронавируса скончались 78 человек, вылечились 3 647 пациентов, а с начала пандемии – 700 568 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T10:50+0400
2021-11-10T10:50+0400
2021-11-10T10:56+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 751. Скончались 78 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 766 818 случаев заражения. Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов">>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 647 человек, с начала пандемии – 700 568. Скончались 10 662.За сутки сделано 57 046 тестов, в том числе 35 082 на антиген и 21 964 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,08%, за последние 14 дней – 9,95%, за последние семь дней – 10,41%.К этому времени в Грузии сделано 2 018 336 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 976.В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 6 806, в ковид-гостиницах – 1 276.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 751
10:50 10.11.2021 (обновлено: 10:56 10.11.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 78 человек, вылечились 3 647 пациентов, а с начала пандемии – 700 568
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 751. Скончались 78 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 766 818 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 647 человек, с начала пандемии – 700 568. Скончались 10 662.
За сутки сделано 57 046 тестов, в том числе 35 082 на антиген и 21 964 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,08%, за последние 14 дней – 9,95%, за последние семь дней – 10,41%.
К этому времени в Грузии сделано 2 018 336 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 976.
В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 6 806, в ковид-гостиницах – 1 276.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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