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Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов"
Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов"
Бизнесмены в очередной раз призвали население страны пройти вакцинацию против коронавируса 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T21:21+0400
2021-11-09T21:45+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Бизнес-ассоциация Грузии считает введение "зеленых паспортов" своевременным решением, так как эпидемиологическая ситуация в стране требует принятия мер для снижения тревожных показателей заболеваемости коронавирусом, говорится в заявлении объединения.Согласно решению Межведомственного координационного совета, концепция "зеленых паспортов" в Грузии вводится с 1 декабря. Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров &gt;&gt;"Мы считаем, что "зеленый статус", определенный Межведомственным координационным советом, вполне справедлив и в то же время демократичен, поскольку статус может быть получен как путем вакцинации, так и тестирования, а также если человек переболел COVID", - говорится в заявлении.В БАГ отмечают, что посещение объектов продажи товаров первой необходимости не будет запрещено для невакцинированных.Объединение призвало представителей бизнес-сектора и трудоустроенных там граждан пройти вакцинацию, так как это единственный способ преодолеть пандемию.В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Пока в Грузии от коронавируса привито 33,4% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211104/spasti-gruziyu-ot-koronavirusa-mozhno-obyazatelnoy-vaktsinatsiey-i-kovid-pasportami--chkhaidze-261776424.html
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, бизнес-ассоциация грузии, коронавирус covid-19

Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов"

21:21 09.11.2021 (обновлено: 21:45 09.11.2021)
© NEWSGEORGIA_3Эпидемия коронавируса - люди в масках и термоскрининг
Эпидемия коронавируса - люди в масках и термоскрининг - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© NEWSGEORGIA_3
Бизнесмены в очередной раз призвали население страны пройти вакцинацию против коронавируса
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Бизнес-ассоциация Грузии считает введение "зеленых паспортов" своевременным решением, так как эпидемиологическая ситуация в стране требует принятия мер для снижения тревожных показателей заболеваемости коронавирусом, говорится в заявлении объединения.
Согласно решению Межведомственного координационного совета, концепция "зеленых паспортов" в Грузии вводится с 1 декабря. Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.
Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров >>
"Мы считаем, что "зеленый статус", определенный Межведомственным координационным советом, вполне справедлив и в то же время демократичен, поскольку статус может быть получен как путем вакцинации, так и тестирования, а также если человек переболел COVID", - говорится в заявлении.
В БАГ отмечают, что посещение объектов продажи товаров первой необходимости не будет запрещено для невакцинированных.
"Введение "зеленых паспортов" - положительный пример обмена международной практикой, и мы надеемся, что это ускорит процесс вакцинации. Введение этого правила сработало довольно эффективно в различных европейских странах, и есть надежда, что внедрение и обеспечение соблюдения этого механизма значительно улучшит эпидемиологическую ситуацию в Грузии", - говорится в сообщении ассоциации.
Объединение призвало представителей бизнес-сектора и трудоустроенных там граждан пройти вакцинацию, так как это единственный способ преодолеть пандемию.
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В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.
Пока в Грузии от коронавируса привито 33,4% взрослого населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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