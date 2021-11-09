https://sputnik-georgia.ru/20211109/biznes-assotsiatsiya-gruzii-podderzhala-vvedenie-zelenykh-pasportov-261930108.html

Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов"

Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов"

Бизнесмены в очередной раз призвали население страны пройти вакцинацию против коронавируса 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T21:21+0400

2021-11-09T21:21+0400

2021-11-09T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Бизнес-ассоциация Грузии считает введение "зеленых паспортов" своевременным решением, так как эпидемиологическая ситуация в стране требует принятия мер для снижения тревожных показателей заболеваемости коронавирусом, говорится в заявлении объединения.Согласно решению Межведомственного координационного совета, концепция "зеленых паспортов" в Грузии вводится с 1 декабря. Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров >>"Мы считаем, что "зеленый статус", определенный Межведомственным координационным советом, вполне справедлив и в то же время демократичен, поскольку статус может быть получен как путем вакцинации, так и тестирования, а также если человек переболел COVID", - говорится в заявлении.В БАГ отмечают, что посещение объектов продажи товаров первой необходимости не будет запрещено для невакцинированных.Объединение призвало представителей бизнес-сектора и трудоустроенных там граждан пройти вакцинацию, так как это единственный способ преодолеть пандемию.В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Пока в Грузии от коронавируса привито 33,4% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/spasti-gruziyu-ot-koronavirusa-mozhno-obyazatelnoy-vaktsinatsiey-i-kovid-pasportami--chkhaidze-261776424.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, бизнес-ассоциация грузии, коронавирус covid-19