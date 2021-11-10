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Как выполняется госбюджет Грузии на 2021 год: отчет Минфина за девять месяцев
Как выполняется госбюджет Грузии на 2021 год: отчет Минфина за девять месяцев
План поступлений в госбюджет Грузии за девять месяцев выполнен на 101,7%, а ассигнований - на 97,2% 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T09:01+0400
2021-11-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Поступления в государственный бюджет за первые девять месяцев 2021 года составили порядка 12,9 миллиарда лари, а ассигнования – около 14,5 миллиарда лари, говорится в отчете Минфина, представленном в парламент.Согласно закону "О государственном бюджете Грузии на 2021 год", поступления в целом за год прогнозируются на уровне 17,9 миллиарда лари , а ассигнования – на уровне 19,5 миллиарда лари .Поступления и ассигнования бюджетаПо данным министерства финансов, план поступлений в государственный бюджет за девять месяцев выполнен на 101,7% - в бюджет поступило 12,891 миллиарда лари.Доходы от налогов в консолидированный бюджет составили более 9,504 миллиарда лари. При этом план поступлений за девять месяцев выполнен на 101%.За девять месяцев ассигнования государственного бюджета составили 14,459 миллиарда лари, что составляет 97,2% от прогноза за отчетный период.Что касается расходов государственного бюджета, то они составили 9,975 миллиарда лари или 96,3% от плана.На что ушли деньгиСогласно данным, представленным Минфином Грузии, основная часть средств за девять месяцев была потрачена на борьбу с коронавирусом, на льготы в связи с локдауном в начале года и на различные государственные программы.В частности, в период с января по сентябрь государство приобрело 4,483 миллиона доз вакцин от коронавируса и потратило на это 719,9 миллиона лари. Всего же на борьбу с коронавирусом и помощь населению во время локдауна за указанный период было потрачено 1,447 миллиарда лари.Еще 1,086 миллиарда лари за девять месяцев было потрачено на ремонт и строительство дорог.Кроме того деньги ушли на ремонт школ, финансирование программ поддержки бизнеса, газификацию сел и многое другое.
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экономика, новости, грузия, министерство финансов грузии, бюджет грузии

Как выполняется госбюджет Грузии на 2021 год: отчет Минфина за девять месяцев

09:01 10.11.2021
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliМинистерство финансов Грузии
Министерство финансов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
План поступлений в госбюджет Грузии за девять месяцев выполнен на 101,7%, а ассигнований - на 97,2%
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Поступления в государственный бюджет за первые девять месяцев 2021 года составили порядка 12,9 миллиарда лари, а ассигнования – около 14,5 миллиарда лари, говорится в отчете Минфина, представленном в парламент.
Согласно закону "О государственном бюджете Грузии на 2021 год", поступления в целом за год прогнозируются на уровне 17,9 миллиарда лари , а ассигнования – на уровне 19,5 миллиарда лари .

Поступления и ассигнования бюджета

По данным министерства финансов, план поступлений в государственный бюджет за девять месяцев выполнен на 101,7% - в бюджет поступило 12,891 миллиарда лари.
© SputnikСтатистика выполнения госбюджета за январь-сентябрь 2021 года
Статистика выполнения госбюджета за январь-сентябрь 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Статистика выполнения госбюджета за январь-сентябрь 2021 года
© Sputnik
Доходы от налогов в консолидированный бюджет составили более 9,504 миллиарда лари. При этом план поступлений за девять месяцев выполнен на 101%.
За девять месяцев ассигнования государственного бюджета составили 14,459 миллиарда лари, что составляет 97,2% от прогноза за отчетный период.
Что касается расходов государственного бюджета, то они составили 9,975 миллиарда лари или 96,3% от плана.

На что ушли деньги

Согласно данным, представленным Минфином Грузии, основная часть средств за девять месяцев была потрачена на борьбу с коронавирусом, на льготы в связи с локдауном в начале года и на различные государственные программы.
В частности, в период с января по сентябрь государство приобрело 4,483 миллиона доз вакцин от коронавируса и потратило на это 719,9 миллиона лари. Всего же на борьбу с коронавирусом и помощь населению во время локдауна за указанный период было потрачено 1,447 миллиарда лари.
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Еще 1,086 миллиарда лари за девять месяцев было потрачено на ремонт и строительство дорог.
Кроме того деньги ушли на ремонт школ, финансирование программ поддержки бизнеса, газификацию сел и многое другое.
© Sputnik / Konstantin IvanovГосбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
© Sputnik / Konstantin Ivanov
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