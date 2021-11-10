https://sputnik-georgia.ru/20211110/kak-vypolnyaetsya-gosbyudzhet-gruzii-na-2021-god-otchet-minfina-za-devyat-mesyatsev-261934660.html

Как выполняется госбюджет Грузии на 2021 год: отчет Минфина за девять месяцев

Как выполняется госбюджет Грузии на 2021 год: отчет Минфина за девять месяцев

План поступлений в госбюджет Грузии за девять месяцев выполнен на 101,7%, а ассигнований - на 97,2% 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T09:01+0400

2021-11-10T09:01+0400

2021-11-10T09:01+0400

экономика

новости

грузия

министерство финансов грузии

бюджет грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097813_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_60393ed0ffc2d2061f852d682e4fad89.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Поступления в государственный бюджет за первые девять месяцев 2021 года составили порядка 12,9 миллиарда лари, а ассигнования – около 14,5 миллиарда лари, говорится в отчете Минфина, представленном в парламент.Согласно закону "О государственном бюджете Грузии на 2021 год", поступления в целом за год прогнозируются на уровне 17,9 миллиарда лари , а ассигнования – на уровне 19,5 миллиарда лари .Поступления и ассигнования бюджетаПо данным министерства финансов, план поступлений в государственный бюджет за девять месяцев выполнен на 101,7% - в бюджет поступило 12,891 миллиарда лари.Доходы от налогов в консолидированный бюджет составили более 9,504 миллиарда лари. При этом план поступлений за девять месяцев выполнен на 101%.За девять месяцев ассигнования государственного бюджета составили 14,459 миллиарда лари, что составляет 97,2% от прогноза за отчетный период.Что касается расходов государственного бюджета, то они составили 9,975 миллиарда лари или 96,3% от плана.На что ушли деньгиСогласно данным, представленным Минфином Грузии, основная часть средств за девять месяцев была потрачена на борьбу с коронавирусом, на льготы в связи с локдауном в начале года и на различные государственные программы.В частности, в период с января по сентябрь государство приобрело 4,483 миллиона доз вакцин от коронавируса и потратило на это 719,9 миллиона лари. Всего же на борьбу с коронавирусом и помощь населению во время локдауна за указанный период было потрачено 1,447 миллиарда лари.Еще 1,086 миллиарда лари за девять месяцев было потрачено на ремонт и строительство дорог.Кроме того деньги ушли на ремонт школ, финансирование программ поддержки бизнеса, газификацию сел и многое другое.

https://sputnik-georgia.ru/20211021/byudzhet-tbilisi-uvelichilsya--na-chto-poydut-dengi-261349744.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, министерство финансов грузии, бюджет грузии