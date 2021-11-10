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https://sputnik-georgia.ru/20211110/ledi-gaga-v-prozrachnom-plate-epatirovala-fanatov-na-premere-doma-gucci-261939481.html
Леди Гага в прозрачном платье эпатировала фанатов на премьере "Дома Gucci"
Леди Гага в прозрачном платье эпатировала фанатов на премьере "Дома Gucci"
35-летняя звезда вышла на ковровую дорожку в Лондоне и удивила всех присутствующих своим дерзким образом 10.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
леди гага
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Американская певица и актриса Леди Гага эпатировала публику на премьерном показе фильма "Дом Gucci" – на красную дорожку в Лондоне звезда вышла в крайне откровенном наряде. В Лондоне состоялась премьера долгожданной ленты о семье Gucci. На показе появились все исполнители главных ролей, среди которых сильно выделялась Гага, сыгравшая роль жены Маурицио Гуччи – Патриции Реджани, которая заказала его убийство. На показе Леди Гага появилась в прозрачном платье ярко-фиолетового цвета, эпатировав фанатов разрезом от бедра, а также чулками в крупную сетку. Свой образ звезда разбавила сапогами на экстремальных каблуках и множеством украшений. Поклонники не обделили вниманием и новую прическу певицы. Гага отрезала челку и покрасилась в пепельный блонд. Стилисты поработали над макияжем артистки – фиолетовые тени хорошо сочетались с ее нарядом. "Ничего себе, Гага в своем лучшем образе", "Такая яркая", "Мне кажется или это выглядит слишком вызывающе", "Откровенно даже для Гаги", "Она богиня", "Вау. Просто вау!" – прокомментировали фанаты в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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леди гага, зарубежные звезды

Леди Гага в прозрачном платье эпатировала фанатов на премьере "Дома Gucci"

11:06 10.11.2021 (обновлено: 11:26 10.11.2021)
© REUTERS / Benoit TessierПриглашенной суперзвездой дефиле стала Леди Гага. В этот вечер она сменила несколько нарядов и стала главным голосом показа.
Приглашенной суперзвездой дефиле стала Леди Гага. В этот вечер она сменила несколько нарядов и стала главным голосом показа. - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
35-летняя звезда вышла на ковровую дорожку в Лондоне и удивила всех присутствующих своим дерзким образом
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Американская певица и актриса Леди Гага эпатировала публику на премьерном показе фильма "Дом Gucci" – на красную дорожку в Лондоне звезда вышла в крайне откровенном наряде.
В Лондоне состоялась премьера долгожданной ленты о семье Gucci. На показе появились все исполнители главных ролей, среди которых сильно выделялась Гага, сыгравшая роль жены Маурицио Гуччи – Патриции Реджани, которая заказала его убийство.
На показе Леди Гага появилась в прозрачном платье ярко-фиолетового цвета, эпатировав фанатов разрезом от бедра, а также чулками в крупную сетку.
Свой образ звезда разбавила сапогами на экстремальных каблуках и множеством украшений. Поклонники не обделили вниманием и новую прическу певицы. Гага отрезала челку и покрасилась в пепельный блонд. Стилисты поработали над макияжем артистки – фиолетовые тени хорошо сочетались с ее нарядом.
"Ничего себе, Гага в своем лучшем образе", "Такая яркая", "Мне кажется или это выглядит слишком вызывающе", "Откровенно даже для Гаги", "Она богиня", "Вау. Просто вау!" – прокомментировали фанаты в Сети.
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