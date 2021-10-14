https://sputnik-georgia.ru/20211014/krasivo-zhit-ne-zapretish-ledi-gaga-v-boa-iz-deneg-skopirovala-klavu-koku---260533045.html

Красиво жить не запретишь: Леди Гага в боа из денег скопировала Клаву Коку

Красиво жить не запретишь: Леди Гага в боа из денег скопировала Клаву Коку

Российская знаменитость решила прокомментировать необычную ситуацию и обвинила зарубежную коллегу в подражании 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Американская звезда Леди Гага удивила русскоязычных поклонников: певица повторила знаковый аксессуар исполнительницы Клавы Коки – боа из денег. Гага прославилась как талантливая певица, выступающая в самых эпатажных нарядах. Артистка часто носит обувь на огромных каблуках и платья, имитирующие части тела, делает яркий макияж и примеряет неожиданные аксессуары. Например, боа из денег. В своем Инстаграм Гага опубликовала кадр, сделанный в самолете. Звезда позировала в платье в горошек. Свой образ она дополнила ярко-розовой сумкой, черными очками и боа из долларовых купюр. Но вышло так, что Гага – не единственная обладательница видного аксессуара. Такой же есть у Клавы Коки. Российская поп-звезда не стала молчать и решила прокомментировать ситуацию м Кока поделилась архивными фото в сторис. Также Клава решила сменить гнев на милость и добавила, что ей ничего не жалко для талантливой коллеги.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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леди гага, клава кока, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды