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Красиво жить не запретишь: Леди Гага в боа из денег скопировала Клаву Коку
Красиво жить не запретишь: Леди Гага в боа из денег скопировала Клаву Коку
Российская знаменитость решила прокомментировать необычную ситуацию и обвинила зарубежную коллегу в подражании 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T11:31+0400
2021-10-14T11:31+0400
2021-10-14T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Американская звезда Леди Гага удивила русскоязычных поклонников: певица повторила знаковый аксессуар исполнительницы Клавы Коки – боа из денег. Гага прославилась как талантливая певица, выступающая в самых эпатажных нарядах. Артистка часто носит обувь на огромных каблуках и платья, имитирующие части тела, делает яркий макияж и примеряет неожиданные аксессуары. Например, боа из денег. В своем Инстаграм Гага опубликовала кадр, сделанный в самолете. Звезда позировала в платье в горошек. Свой образ она дополнила ярко-розовой сумкой, черными очками и боа из долларовых купюр. Но вышло так, что Гага – не единственная обладательница видного аксессуара. Такой же есть у Клавы Коки. Российская поп-звезда не стала молчать и решила прокомментировать ситуацию м Кока поделилась архивными фото в сторис. Также Клава решила сменить гнев на милость и добавила, что ей ничего не жалко для талантливой коллеги.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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леди гага, клава кока, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды
Красиво жить не запретишь: Леди Гага в боа из денег скопировала Клаву Коку
11:31 14.10.2021 (обновлено: 11:33 14.10.2021)
Российская знаменитость решила прокомментировать необычную ситуацию и обвинила зарубежную коллегу в подражании
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Американская звезда Леди Гага удивила русскоязычных поклонников: певица повторила знаковый аксессуар исполнительницы Клавы Коки – боа из денег.
Гага прославилась как талантливая певица, выступающая в самых эпатажных нарядах. Артистка часто носит обувь на огромных каблуках и платья, имитирующие части тела, делает яркий макияж и примеряет неожиданные аксессуары. Например, боа из денег.
В своем Инстаграм Гага опубликовала кадр, сделанный в самолете. Звезда позировала в платье в горошек. Свой образ она дополнила ярко-розовой сумкой, черными очками и боа из долларовых купюр. Но вышло так, что Гага – не единственная обладательница видного аксессуара. Такой же есть у Клавы Коки.
Российская поп-звезда не стала молчать и решила прокомментировать ситуацию м Кока поделилась архивными фото в сторис.
"Так, Леди Гага, значит, сначала Купера увела у нашей Шейк, а теперь костюмы мои копируешь?" – написала певица и отметила, что такое боа придумала ее сестра.
Также Клава решила сменить гнев на милость и добавила, что ей ничего не жалко для талантливой коллеги.
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