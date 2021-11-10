https://sputnik-georgia.ru/20211110/tak-trogatelno-vodyanova-pokazala-vstrechu-detey-s-bolnoy-babushkoy--261946059.html

Так трогательно: Водянова показала встречу детей с больной бабушкой

Так трогательно: Водянова показала встречу детей с больной бабушкой

Известная модель отправилась на родину вместе со своими наследниками и умилила всех поклонников 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T13:16+0400

2021-11-10T13:16+0400

2021-11-10T13:16+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

наталья водянова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22830/54/228305436_0:180:2749:1726_1920x0_80_0_0_8921cd494440121f79b94380e72da6d3.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российская модель Наталья Водянова растрогала фанатов – звезда показала встречу своих детей с больной бабушкой в России. Несмотря на то, что Водянова стала одной из самых знаменитых моделей в мире и давно живет в Париже, она не забывает о своих корнях. Модель переживает за 92-летнюю бабушку, которая недавно пережила операцию и пытается восстановиться. Вот почему она решила отправиться домой в Россию и взяла с собой старших детей – Лукаса, Неву и Виктора.В своем Инстраграм Водянова показала встречу наследников с больной бабушкой и растрогала всех подписчиков. Умилительные кадры появились в сторис модели. "Виктор уже стал выше меня. Бабунечку это шокировало", – подписала один из кадров звезда. Лариса Гавриловна была счастлива увидеть внучку и правнуков, а сама Водянова с гордостью подчеркнула, что до сих пор считает родственницу самой красивой женщиной на земле. Ранее Наталья рассказала о том, что именно бабушка стала ее главным источником вдохновения и примером для подражания.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наталья водянова, российский шоу-бизнес