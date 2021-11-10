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Так трогательно: Водянова показала встречу детей с больной бабушкой
Так трогательно: Водянова показала встречу детей с больной бабушкой
Известная модель отправилась на родину вместе со своими наследниками и умилила всех поклонников 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T13:16+0400
2021-11-10T13:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
наталья водянова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российская модель Наталья Водянова растрогала фанатов – звезда показала встречу своих детей с больной бабушкой в России. Несмотря на то, что Водянова стала одной из самых знаменитых моделей в мире и давно живет в Париже, она не забывает о своих корнях. Модель переживает за 92-летнюю бабушку, которая недавно пережила операцию и пытается восстановиться. Вот почему она решила отправиться домой в Россию и взяла с собой старших детей – Лукаса, Неву и Виктора.В своем Инстраграм Водянова показала встречу наследников с больной бабушкой и растрогала всех подписчиков. Умилительные кадры появились в сторис модели. "Виктор уже стал выше меня. Бабунечку это шокировало", – подписала один из кадров звезда. Лариса Гавриловна была счастлива увидеть внучку и правнуков, а сама Водянова с гордостью подчеркнула, что до сих пор считает родственницу самой красивой женщиной на земле. Ранее Наталья рассказала о том, что именно бабушка стала ее главным источником вдохновения и примером для подражания.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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наталья водянова, российский шоу-бизнес

Так трогательно: Водянова показала встречу детей с больной бабушкой

13:16 10.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМодель Наталья Водянова
Модель Наталья Водянова - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Известная модель отправилась на родину вместе со своими наследниками и умилила всех поклонников
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российская модель Наталья Водянова растрогала фанатов – звезда показала встречу своих детей с больной бабушкой в России.
Несмотря на то, что Водянова стала одной из самых знаменитых моделей в мире и давно живет в Париже, она не забывает о своих корнях. Модель переживает за 92-летнюю бабушку, которая недавно пережила операцию и пытается восстановиться. Вот почему она решила отправиться домой в Россию и взяла с собой старших детей – Лукаса, Неву и Виктора.
© Instagram / natasupernovaБабушка Наталья Водяновой. Сторис Инстаграм
Бабушка Наталья Водяновой. Сторис Инстаграм - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Бабушка Наталья Водяновой. Сторис Инстаграм
© Instagram / natasupernova
В своем Инстраграм Водянова показала встречу наследников с больной бабушкой и растрогала всех подписчиков. Умилительные кадры появились в сторис модели.
"Виктор уже стал выше меня. Бабунечку это шокировало", – подписала один из кадров звезда.
Лариса Гавриловна была счастлива увидеть внучку и правнуков, а сама Водянова с гордостью подчеркнула, что до сих пор считает родственницу самой красивой женщиной на земле.
Ранее Наталья рассказала о том, что именно бабушка стала ее главным источником вдохновения и примером для подражания.
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