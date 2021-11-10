Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Так трогательно: Водянова показала встречу детей с больной бабушкой
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Известная модель отправилась на родину вместе со своими наследниками и умилила всех поклонников
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российская модель Наталья Водянова растрогала фанатов – звезда показала встречу своих детей с больной бабушкой в России.
Несмотря на то, что Водянова стала одной из самых знаменитых моделей в мире и давно живет в Париже, она не забывает о своих корнях. Модель переживает за 92-летнюю бабушку, которая недавно пережила операцию и пытается восстановиться. Вот почему она решила отправиться домой в Россию и взяла с собой старших детей – Лукаса, Неву и Виктора.
© Instagram / natasupernovaБабушка Наталья Водяновой. Сторис Инстаграм
Бабушка Наталья Водяновой. Сторис Инстаграм
© Instagram / natasupernova
В своем Инстраграм Водянова показала встречу наследников с больной бабушкой и растрогала всех подписчиков. Умилительные кадры появились в сторис модели.
"Виктор уже стал выше меня. Бабунечку это шокировало", – подписала один из кадров звезда.
Лариса Гавриловна была счастлива увидеть внучку и правнуков, а сама Водянова с гордостью подчеркнула, что до сих пор считает родственницу самой красивой женщиной на земле.
Ранее Наталья рассказала о том, что именно бабушка стала ее главным источником вдохновения и примером для подражания.
Читайте также:
Редкий выход: Наталья Водянова и Антуан Арно вышли в свет в Париже
Супермодель Наталья Водянова в Грузии: и пусть все подождет
Леди в черном: куда наведались в Грузии Водянова и Сергеенко
Жена мэра Тбилиси в восторге от Натальи Водяновой
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.