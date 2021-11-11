https://sputnik-georgia.ru/20211111/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-563-261970942.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 563

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 563

За последние 24 часа от коронавируса скончались 77 человек, вылечились 4 744 пациента, а с начала пандемии – 705 312 11.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 563. Скончались 77 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 771 381 случай заражения. Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается стабильно тяжелой>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 744 человека, с начала пандемии – 705 312. Скончались 10 739.За сутки сделано 49 334 теста, в том числе 29 214 на антиген и 20 120 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,25%, за последние 14 дней – 9,98%, за последние семь дней – 10,19%.К этому времени в Грузии сделано 2 025 471 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 356.В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 6 864, в ковид-гостиницах – 1 291.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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