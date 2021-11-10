https://sputnik-georgia.ru/20211110/kovid-statistika-gruzii-epidsituatsiya-ostaetsya-stabilno-tyazheloy-261944674.html

Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается стабильно тяжелой

Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается стабильно тяжелой

В клиниках страны к этому времени 1 693 тяжелых ковид-пациента, 363 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация за последние сутки в Грузии существенно не изменилась – она остается тяжелой, выявлено 5 751 новый случай инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.Всего в Грузии зафиксировано 766 818 случаев заболевания коронавирусом.Кто из пенсионеров в Грузии получит надбавку за вакцинацию от коронавируса>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 647 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 700 568 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 78 пациентов, а с начала пандемии – 10 662.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 2 012 случаев заболевания коронавирусом. Это на двести случаев меньше, чем накануне.Стабильно тяжелой остается ситуация в регионах: Имерети – 1 049, Кахети – 548, Шида Картли – 511, Самегрело - Земо Сванети – 442, Квемо Картли – 377, Аджария – 210, Самцхе-Джавахети – 210 , Мцхета-Мтианети – 140, Гурия – 124, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 57.На данный момент в Грузии 55 562 активных случая заболевания, из них 6 806 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 693 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 276 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 47 480 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 54 человека, в самоизоляции – 49 841.В Грузии за последние сутки сделано 57 046 тестов на коронавирус: 35 082 – на антиген, 21 964 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 9 ноября, составляет 10,08%, за две недели – 9,95%, за семь дней – 10,41%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211108/v-tbilisskoy-detskoy-klinike-reanimatsionnoe-otdelenie-perepolneno-261867800.html

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