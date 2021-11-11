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Грузия и Кипр создадут совместный морской комитет
Грузия и Кипр создадут совместный морской комитет
Грузинская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом с коллегами из Кипра 11.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузия и Кипр договорились о создании совместного морского комитета, который будет рассматривать вопросы морской торговли, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.По данным ведомства, глава Агентства морского транспорта Грузии Тамар Иоселиани и председатель Госкомитета по морским перевозкам Кипра Василис Димитриадис на встрече договорились о создании комитета для решения вопросов, входящих в интересы двух сторон по соглашению о морской торговле между странами.Иоселиани в рамках визита на Кипр также встретилась с членами палаты судоходства и представителями компании – крупнейшего работодателя грузинских моряков, Columbia Ship Managemant.Кипр подарил землю под строительство грузинского монастыря &gt;&gt;На этих встречах рассматривалось влияние пандемии на сферу морского транспорта и успешный опыт выхода из кризиса. Особо отмечены были позитивный опыт Грузии по ротации и вакцинации грузинских моряков.Грузинская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом с коллегами из Кипра и отметила, что рассматривает вопрос углубления отношений в сферах образования моряков, исследованиях и внедрении новшеств.Отметим, что в среду проходил визит президента Грузии Саломе Зурабишвили на Кипр, в ходе которого встретилась с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, с главой Палаты представителей Кипра Аннитой она Димитриу и другими официальными лицами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, кипр, агентство морского транспорта

Грузия и Кипр создадут совместный морской комитет

21:24 11.11.2021
© photo: Sputnik / Yuri Somov / Перейти в фотобанкВид на южное побережье острова Кипр
Вид на южное побережье острова Кипр - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo: Sputnik / Yuri Somov
/
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Грузинская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом с коллегами из Кипра
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузия и Кипр договорились о создании совместного морского комитета, который будет рассматривать вопросы морской торговли, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.
По данным ведомства, глава Агентства морского транспорта Грузии Тамар Иоселиани и председатель Госкомитета по морским перевозкам Кипра Василис Димитриадис на встрече договорились о создании комитета для решения вопросов, входящих в интересы двух сторон по соглашению о морской торговле между странами.
Иоселиани в рамках визита на Кипр также встретилась с членами палаты судоходства и представителями компании – крупнейшего работодателя грузинских моряков, Columbia Ship Managemant.
Кипр подарил землю под строительство грузинского монастыря >>
На этих встречах рассматривалось влияние пандемии на сферу морского транспорта и успешный опыт выхода из кризиса. Особо отмечены были позитивный опыт Грузии по ротации и вакцинации грузинских моряков.
Грузинская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом с коллегами из Кипра и отметила, что рассматривает вопрос углубления отношений в сферах образования моряков, исследованиях и внедрении новшеств.
Отметим, что в среду проходил визит президента Грузии Саломе Зурабишвили на Кипр, в ходе которого встретилась с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, с главой Палаты представителей Кипра Аннитой она Димитриу и другими официальными лицами.
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