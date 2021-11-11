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https://sputnik-georgia.ru/20211111/investory-iz-kremnievoy-doliny-podelyatsya-svoim-opytom-s-gruzinskimi-startapami-261997420.html
Инвесторы из Кремниевой долины поделятся своим опытом с грузинскими стартапами
Инвесторы из Кремниевой долины поделятся своим опытом с грузинскими стартапами
Начинающим бизнесменам расскажут о процессе отбора стартапов и поддержке потенциала их быстрого развития 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T19:44+0400
2021-11-11T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Менеджеры венчурных фондов Кремниевой долины поделятся своим опытом с грузинскими стартапами, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий, целью которого является создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.Как сообщил бизнес-акселератор "Спарк", в рамках визита в Грузию прибыли управляющий партнер Catapult Ventures Джонатан Тауэр и основатель Центра доступа к рынкам США (US Market Access Center) Крис Бари.Catapult - это платформа венчурного капитала, которая специализируется на инвестировании в технологические центры за пределами Кремниевой долины. Тауэр и его команда инвестировали более 220 миллионов долларов примерно в 50 компаний, специализирующихся в основном на электронной коммерции, программных услугах и искусственном интеллекте, а также в робототехнике.US Market Access Center - ведущая консалтинговая компания Кремниевой долины, которая консультирует государственные и частные организации по вопросам роста и масштаба стартапов в Кремниевой долине. Крис проработал 10 лет с учредителями из более чем 42 стран, которые привлекли более 2 миллиардов долларов венчурных инвестиций.В Тбилиси также находится инвестор и советник нескольких стартапов Марвин Ляо. Он является партнером и членом правления Game Groove Capital, международного игрового холдинга. Он является наставником нескольких акселерационных программ и часто выступает в качестве основного докладчика на конференциях по цифровому маркетингу и технологическим стартапам.Начинающим бизнесменам расскажут о процессе отбора стартапов и поддержке потенциала их быстрого развитияВизит был организован мэрией Тбилиси и EU Business Accelerator Spark, а также Startup Ground Tbilisi.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210610/Biznesangely-podderzhat-gruzinskie-startapy-251990808.html
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экономика, новости, грузия, стартап-грузия, стартапы, инвестиции

Инвесторы из Кремниевой долины поделятся своим опытом с грузинскими стартапами

19:44 11.11.2021
© Sputnik / Levan AvlabreliГосударственная программа "Стартап Грузия"
Государственная программа Стартап Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
Начинающим бизнесменам расскажут о процессе отбора стартапов и поддержке потенциала их быстрого развития
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Менеджеры венчурных фондов Кремниевой долины поделятся своим опытом с грузинскими стартапами, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий, целью которого является создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.
Как сообщил бизнес-акселератор "Спарк", в рамках визита в Грузию прибыли управляющий партнер Catapult Ventures Джонатан Тауэр и основатель Центра доступа к рынкам США (US Market Access Center) Крис Бари.
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"Бизнес–ангелы" поддержат грузинские стартапы
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Catapult - это платформа венчурного капитала, которая специализируется на инвестировании в технологические центры за пределами Кремниевой долины. Тауэр и его команда инвестировали более 220 миллионов долларов примерно в 50 компаний, специализирующихся в основном на электронной коммерции, программных услугах и искусственном интеллекте, а также в робототехнике.
US Market Access Center - ведущая консалтинговая компания Кремниевой долины, которая консультирует государственные и частные организации по вопросам роста и масштаба стартапов в Кремниевой долине. Крис проработал 10 лет с учредителями из более чем 42 стран, которые привлекли более 2 миллиардов долларов венчурных инвестиций.
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Инвесторы из Кремниевой долины поддержат инновационные стартапы Грузии
18 апреля, 15:01
В Тбилиси также находится инвестор и советник нескольких стартапов Марвин Ляо. Он является партнером и членом правления Game Groove Capital, международного игрового холдинга. Он является наставником нескольких акселерационных программ и часто выступает в качестве основного докладчика на конференциях по цифровому маркетингу и технологическим стартапам.
Начинающим бизнесменам расскажут о процессе отбора стартапов и поддержке потенциала их быстрого развития
Визит был организован мэрией Тбилиси и EU Business Accelerator Spark, а также Startup Ground Tbilisi.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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