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Какого числа Рождественский пост 2021? Церковный календарь

Какого числа Рождественский пост 2021? Церковный календарь

Рождественский пост – последний из четырех многодневных постов в году, готовит христиан к празднику Рождества Христова, который православные отмечают 7 января

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справки

календарь религиозных праздников

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По церковному календарю Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и заканчивается 6 января.Рождество ХристовоРождество Христово, день в который родился сын Божий – один из двенадцати главных праздников православного церковного календаря.Как повествует Евангелие, по приказу правителя Августа Дева Мария и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем из Назарета, чтобы принять участие в переписи населения.Все места в гостиницах Вифлеема, в связи с переписью, были заняты, поэтому ночлег они смогли найти лишь в пещере, предназначенной для скота. Дева Мария родила Богомладенца в пещере, и, спеленав Его, положила в ясли – кормушку для скота.В момент рождения Сына Божьего на небе засияла Вифлеемская звезда. Согласно восточным пророчествам, она означала время пришествия в мир Спасителя – Мессии, которого ждал иудейский народ.Богомладенцу первыми поклонились пастухи, узнавшие от ангелов о рождении Спасителя мира. Затем Сыну Божьему поклонились древние мудрецы, достигшие Вифлеема, следуя за путеводной звездой. Волхвы принесли новорожденному дары Востока – золото, ладан и смирну, имевшие глубокий смысл.В частности, золото принесли в виде дани как царю, ладан – как Богу, а смирну – как человеку, который должен умереть. В те далекие времена смирной помазывали умерших.Церковный календарьРождественский пост, как и все другие многодневные посты, относится к первым векам христианства. Первый 40-дневный пост апостолы, как утверждают древнейшие церковные писатели, установили подражая Спасителю, который 40 дней постился в пустыне.В сочинениях Амвросия Медиодаланского, Филастрия и блаженного Августина Рождественский пост упоминается с IV века.Рождественский пост вначале одни христиане соблюдали семь дней, другие – несколько больше. Всем христианам соблюдать 40-дневный пост перед великим праздником Рождества Христова было положено на соборе в 1166 году.Рождественский пост внесли в церковный календарь для того, чтобы верующие очистили себя постом, покаянием и молитвою, и встретили явившегося в мир Сына Божьего с чистой душой.Правила воздержания в Рождественский пост, предписанные церковным уставом, менее строгие, чем в Великий и Успенский. Во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам, если они не выпадают на среду и пятницу, разрешается рыба.В 2021-м праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и день памяти Святого Николая Чудотворца, которые по церковному календарю ежегодно празднуют 4 и 19 декабря, выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, вкушать рыбу в эти дни можно.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , календарь религиозных праздников