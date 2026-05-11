142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии избран митрополит Шио

Местоблюститель патриаршего престола Шио стал преемником Илии II на посту Патриарха

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Новым, 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии на расширенном собрании Грузинской православной церкви избран митрополит Шио (Муджири).Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.За митрополита Шио проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – 7 голосов.В расширенном собрании приняли участие все члены Священного синода – 39 архиереев. Каждую из 47 епархий представляли по три делегата – два духовных лица и один мирянин, только от Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий, вместе взятых.В кафедральном соборе Самеба утром в понедельник собрались около 1 200 делегатов со всей страны. Вход в Самеба осуществлялся по специальным пропускам, а присутствовать во дворе мог любой желающий.Регистрация делегатов началась в 10:00 и продлилась до 12:00, после чего началось голосование.Начало и объявление результатов показали в прямом эфире, а сам подсчет голосов пошел закрыто от прессы.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Биография митрополита Шио (Муджири)Митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио, в миру Элизбар Муджири, стал местоблюстителем патриаршего престола в 2017 году при жизни почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Шио 57 лет. В миру он закончил Тбилисскую консерваторию в 1991 году, а в 1993 принял постриг в монахи в сане послушника. В 1996 году Шио получил благословение священства и в 1997 году стал священником церкви Святого Георгия в Тбилиси.Богословское образование Шио получил сначала в Духовной семинарии Батуми, а после – в Московской духовной академии и Московском институте богословия Святого Тихона.Шио служил в храмах Анчисхати и храме Святого Николая в Тбилиси, а в 2001-2003 годах был настоятелем храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – духовного центра грузинской диаспоры в Москве. Сенакскую и Чкороцкуйскую епархию Шио возглавляет с 18 августа 2003 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

