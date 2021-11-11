https://sputnik-georgia.ru/20211111/minyust-gruzii-privetstvuet-reshenie-strasburgskogo-suda-po-saakashvili-261982521.html

Минюст Грузии приветствует решение Страсбургского суда по Саакашвили

Минюст Грузии приветствует решение Страсбургского суда по Саакашвили

Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, подчеркнул глава Минюста 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T13:56+0400

2021-11-11T13:56+0400

2021-11-11T14:09+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое по вопросу госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили, полностью совпадает с позицией грузинских властей, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на специальном брифинге.Адвокаты Саакашвили накануне подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу решения перевести Саакашвили в тюремную клинику. Защита экс-президента пыталась через суд обязать власти Грузии перевести Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, однако ЕСПЧ это требование не удовлетворил.Однако ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Махаила Саакашвили – призвали прекратить голодовку. По словам главы Минюста, 24 ноября ведомство предоставит в Европейский суд информацию о здоровье и безопасности заключенного."И, конечно же, мы продолжим заботиться о нем", – сказал Брегадзе.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211111/premer-gruzii-otkazalsya-kommentirovat-reshenie-strasburgskogo-suda-po-saakashvili-261977975.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили