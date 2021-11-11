https://sputnik-georgia.ru/20211111/minyust-gruzii-privetstvuet-reshenie-strasburgskogo-suda-po-saakashvili-261982521.html
Минюст Грузии приветствует решение Страсбургского суда по Саакашвили
Минюст Грузии приветствует решение Страсбургского суда по Саакашвили
Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, подчеркнул глава Минюста 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T13:56+0400
2021-11-11T13:56+0400
2021-11-11T14:09+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое по вопросу госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили, полностью совпадает с позицией грузинских властей, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на специальном брифинге.Адвокаты Саакашвили накануне подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу решения перевести Саакашвили в тюремную клинику. Защита экс-президента пыталась через суд обязать власти Грузии перевести Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, однако ЕСПЧ это требование не удовлетворил.Однако ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Махаила Саакашвили – призвали прекратить голодовку. По словам главы Минюста, 24 ноября ведомство предоставит в Европейский суд информацию о здоровье и безопасности заключенного."И, конечно же, мы продолжим заботиться о нем", – сказал Брегадзе.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211111/premer-gruzii-otkazalsya-kommentirovat-reshenie-strasburgskogo-suda-po-saakashvili-261977975.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Минюст Грузии приветствует решение Страсбургского суда по Саакашвили
13:56 11.11.2021 (обновлено: 14:09 11.11.2021)
Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, подчеркнул глава Минюста
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятое по вопросу госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили, полностью совпадает с позицией грузинских властей, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на специальном брифинге.
Адвокаты Саакашвили накануне подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу решения перевести Саакашвили в тюремную клинику. Защита экс-президента пыталась через суд обязать власти Грузии перевести Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, однако ЕСПЧ это требование не удовлетворил.
Однако ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Махаила Саакашвили – призвали прекратить голодовку.
"Решение Страсбургского суда очень приемлемо и гуманно, направлено на защиту интересов осужденного. Приятно, что наше стремление совпадает. Ведомство неоднократно разъясняло, что мы заинтересованы в защите здоровья заключенного. Это решение еще раз подтверждает высокие стандарты пенитенциарной системы Грузии", – заявил Брегадзе.
По словам главы Минюста, 24 ноября ведомство предоставит в Европейский суд информацию о здоровье и безопасности заключенного.
"И, конечно же, мы продолжим заботиться о нем", – сказал Брегадзе.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.
Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".
СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
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