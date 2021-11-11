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Премьер Грузии отказался комментировать решение Страсбургского суда по Саакашвили
Премьер Грузии отказался комментировать решение Страсбургского суда по Саакашвили
Министр юстиции Рати Брегадзе сделает заявление по этому поводу в ближайшие часы, отметил премьер 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T12:34+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался комментировать решение Европейского суда по правам человека по иску экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Адвокаты Саакашвили накануне подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу решения перевести Саакашвили в тюремную клинику. В своем ответе ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Махаила Саакашвили – призвали прекратить голодовку.По словам Гарибашвили, всю необходимую информацию предоставит министр юстиции Рати Брегадзе.Премьер также отметил, что больше не будет говорить о заключенных, так как в стране много проблем и он сконцентрирован на этих вопросах.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, еспч
Премьер Грузии отказался комментировать решение Страсбургского суда по Саакашвили
12:34 11.11.2021 (обновлено: 12:59 11.11.2021)
Министр юстиции Рати Брегадзе сделает заявление по этому поводу в ближайшие часы, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался комментировать решение Европейского суда по правам человека по иску экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Адвокаты Саакашвили накануне подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу решения перевести Саакашвили в тюремную клинику. В своем ответе ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Махаила Саакашвили – призвали прекратить голодовку.
"Я воздержусь и не хочу делать широкого комментария по этому поводу. Это не моя прерогатива. Министр юстиции в ближайшие часы сделает заявление", – сказал Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, всю необходимую информацию предоставит министр юстиции Рати Брегадзе.
Премьер также отметил, что больше не будет говорить о заключенных, так как в стране много проблем и он сконцентрирован на этих вопросах.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.
Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".
СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
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