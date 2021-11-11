https://sputnik-georgia.ru/20211111/oon-pomozhet-reformirovat-minekonomiki-gruzii-261999793.html

ООН поможет реформировать Минэкономики Грузии

ООН поможет реформировать Минэкономики Грузии

Доноры будут оказывать министерству помощь в оценке потребностей в планировании, мониторинге и оценке политики 11.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Меморандум о поддержке проведения реформ в министерстве экономики был подписан сегодня в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.Документ подписали министр экономики Грузии Натия Турнава, постоянный представитель Программы развития ПРООН в Грузии Ник Бересфорд и замглавы миссии Великобритании в Грузии Клер Олбрес. Меморандум предполагает поддержку Министерства экономики и осуществление реформ в ведомстве, а также проведение тренингов для чиновников, развитие документооборота.Согласно документу, правительство Великобритании и ПРООН будут оказывать министерству помощь в оценке потребностей в планировании, мониторинге и оценке политики на основе утвержденных правительством Грузии в 2019 году рамок политики и координации.Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является глобальной сетью ООН в области развития. Она выступает в поддержку преобразований и предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения. ПРООН работает в 166 странах, взаимодействуя с ними в выработке их собственных решений по проблемам глобального и национального развития. В развитии собственного потенциала они опираются на опыт ПРООН и широкого круга ее партнеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, реформы, министерство экономики и устойчивого развития грузии, программа развития оон (undp)