https://sputnik-georgia.ru/20211111/patriarkhiya-gruzii-osudila-mitropolita-prichastivshego-saakashvili-v-tyurme-261976863.html

Патриархия Грузии осудила митрополита, причастившего Саакашвили в тюрьме

Патриархия Грузии осудила митрополита, причастившего Саакашвили в тюрьме

Церковный пост не имеет ничего общего с голодовкой в знак протеста, отмечают в Патриархии 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T13:51+0400

2021-11-11T13:51+0400

2021-11-11T13:51+0400

новости

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Приравнивание политически мотивированной голодовки к 40-дневному сухому посту ослабляет его сущность, так в Патриархии Грузии ответили митрополиту Ахалкалаки, Кумудро и Кари Николозу (Пачуашвили), причастившему экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме.Митрополит Ахалкалакский Николоз исповедал и причастил Саакашвили в руставской тюрьме №12 в понедельник, 8 ноября. Как рассказал митрополит Николоз журналистам, Саакашвили сам изъявил желание исповедаться. Священнослужитель сравнил голодовку Саакашвили с великим постом и отметил, что экс-президент пошел на этот шаг для примирения и усиления Грузии.Патриархия выразила обеспокоенность тем, что личные взгляды митрополита Николоза еще больше усложнили возможность принятия шагов по пути взаимного примирения."Примирение через церковное учение (как между людьми, так и между Богом и человеком) невозможно без признания грехов, надлежащего раскаяния и выполнения соответствующих епитимий (церковных наказаний)", – говорится в заявлении.Как отмечают в Патриархии, слова митрополита вызвали у населения справедливое недовольство, прежде всего, непоследовательными сравнениями, сделанными в контексте христианского учения."Церковный пост – это акт раскаяния, совершаемый с упованием на прощение грехов и покаяние <...> Он не имеет ничего общего с формой протеста, мотивированной несправедливым обращением, в котором голодающий перекладывает ответственность за возможные тяжкие последствия на другого", – отмечено в заявлении.Патриархия еще раз призвала духовенство, прихожан и тех, кому дорога Грузия, воздерживаться от грубых и унизительных высказываний."Всегда можно иметь позицию, но она должна быть направлена не на оскорбление других, а на объективное представление правды", – говорится в заявлении.В Патриархии также отмечают, что священнослужители нередко причащают заключенных и делается это с благословения Патриарха, но что касается исповеди, то здесь каждый священнослужитель принимает решение индивидуально.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211007/predstavitel-patriarkhii-gruzii-prosit-saakashvili-prekratit-golodovku-260319446.html

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новости, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, грузия