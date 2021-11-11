https://sputnik-georgia.ru/20211111/prezident-gruzii-otpravilas-na-parizhskiy-forum-mira-262001733.html

Президент Грузии отправилась на Парижский форум мира

Президент Грузии отправилась на Парижский форум мира

Президент выступит на одной из панелей форума - "Сохранение международного сотрудничества для мирного будущего" 11.11.2021, Sputnik Грузия

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с рабочим визитом во Францию, где примет участие в четвертом Парижском форуме мира, говорится в сообщении администрации главы государства.С 2018 года Парижский форум мира объединяет глав государств, представителей международных организаций и международного гражданского общества, министров, руководителей компаний и активистов из числа видных деятелей.Президент Грузии выступит в первый же день форума на одной из панелей, которая носит название "Сохранение международного сотрудничества для мирного будущего".Также она примет участие в официальном приеме, проводимом для участников форума президентом Франции Эммануэлем Макроном.В четвертом Парижском форуме мира примут участие лидеры 53 стран. С 11 по 13 ноября они будут работать над тем, чтобы найти решения по преодолению социального разрыва, усилившегося в результате кризиса COVID-19, и положить начало экономическому восстановлению всеобъемлющего и солидарного характера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211101/garibashvili-vystupil-na-konferentsii-oon-po-izmeneniyu-klimata-v-glazgo-261704075.html

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политика, новости, грузия, франция, президент грузии, саломе зурабишвили