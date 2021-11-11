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Президент Грузии отправилась на Парижский форум мира
Президент Грузии отправилась на Парижский форум мира
Президент выступит на одной из панелей форума - "Сохранение международного сотрудничества для мирного будущего" 11.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с рабочим визитом во Францию, где примет участие в четвертом Парижском форуме мира, говорится в сообщении администрации главы государства.С 2018 года Парижский форум мира объединяет глав государств, представителей международных организаций и международного гражданского общества, министров, руководителей компаний и активистов из числа видных деятелей.Президент Грузии выступит в первый же день форума на одной из панелей, которая носит название "Сохранение международного сотрудничества для мирного будущего".Также она примет участие в официальном приеме, проводимом для участников форума президентом Франции Эммануэлем Макроном.В четвертом Парижском форуме мира примут участие лидеры 53 стран. С 11 по 13 ноября они будут работать над тем, чтобы найти решения по преодолению социального разрыва, усилившегося в результате кризиса COVID-19, и положить начало экономическому восстановлению всеобъемлющего и солидарного характера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, франция, президент грузии, саломе зурабишвили

Президент Грузии отправилась на Парижский форум мира

22:28 11.11.2021 (обновлено: 22:36 11.11.2021)
© photo: Sputnik / Irina Kalashnikova / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж. Архивное фото
Города мира. Париж. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo: Sputnik / Irina Kalashnikova
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Президент выступит на одной из панелей форума - "Сохранение международного сотрудничества для мирного будущего"
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с рабочим визитом во Францию, где примет участие в четвертом Парижском форуме мира, говорится в сообщении администрации главы государства.
С 2018 года Парижский форум мира объединяет глав государств, представителей международных организаций и международного гражданского общества, министров, руководителей компаний и активистов из числа видных деятелей.
Президент Грузии выступит в первый же день форума на одной из панелей, которая носит название "Сохранение международного сотрудничества для мирного будущего".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции ООН по изменению климата - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
Гарибашвили выступил на конференции ООН по изменению климата в Глазго
1 ноября, 22:19
Также она примет участие в официальном приеме, проводимом для участников форума президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В четвертом Парижском форуме мира примут участие лидеры 53 стран. С 11 по 13 ноября они будут работать над тем, чтобы найти решения по преодолению социального разрыва, усилившегося в результате кризиса COVID-19, и положить начало экономическому восстановлению всеобъемлющего и солидарного характера.
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