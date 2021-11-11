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Сандра Рулофс поздравила мать Саакашвили с днем рождения
Сандра Рулофс поздравила мать Саакашвили с днем рождения
Сложные отношения в семье не помешали Сандре Рулофс выразить свое почтение своей свекрови Гиули Аласания 11.11.2021, Sputnik Грузия
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс поздравила свою свекровь Гиули Аласания, мать экс-президента Михаила Саакашвили с днем рождения через соцсеть."Это неприемлемо" – Сандра Рулофс прокомментировала новые отношения Саакашвили&gt;&gt;Рулофс отметила, что это день для Гиули Аласания будет омрачен тем, что ее единственный сын в тюрьме, и тем, что в этот день она пойдет на похороны близкого друга семьи – дипломата и публициста Гелы Чарквиани."Гиули – сильная женщина и много чего в жизни она перенесла очень достойно. В последнее время, когда мне трудно, она меня успокаивает: "Ты тоже моя дочь, Сандра, будь сильной!" Поздравляю Гиули от всего и сердца. Пусть перевод Миши в мультифункциональную гражданскую клинику будет подарком тебе на день рождения", – написала Рулофс на своей странице в Facebook."Это история большой любви" - Саакашвили ответил на вопросы о личной жизни&gt;&gt;Экс-президент 42 дня назад объявил голодовку с требованием своего освобождения. Столько же времени он находится в заключении, но за все это время среди его многочисленных посетителей ни разу не было Сандры Рулофс. Вместо бывшей первой леди его регулярно навещает киевская подруга жизни Лиза Ясько.Рулофс в браке с Саакашвили с 1993 года, однако 1 октября этого года экс-президент представил общественности свою новую избранницу – депутата Верховной рады Украины Лизу Ясько. При этом до сих пор не известно, расторгли ли брак Саакашвили и Рулофс официально.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Сандра Рулофс поздравила мать Саакашвили с днем рождения

10:08 11.11.2021 (обновлено: 10:23 11.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliСандра Рулофс на акции протеста у парламента Грузии
Сандра Рулофс на акции протеста у парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Сложные отношения в семье не помешали Сандре Рулофс выразить свое почтение своей свекрови Гиули Аласания
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс поздравила свою свекровь Гиули Аласания, мать экс-президента Михаила Саакашвили с днем рождения через соцсеть.
"Это неприемлемо" – Сандра Рулофс прокомментировала новые отношения Саакашвили>>
Рулофс отметила, что это день для Гиули Аласания будет омрачен тем, что ее единственный сын в тюрьме, и тем, что в этот день она пойдет на похороны близкого друга семьи – дипломата и публициста Гелы Чарквиани.
"Гиули – сильная женщина и много чего в жизни она перенесла очень достойно. В последнее время, когда мне трудно, она меня успокаивает: "Ты тоже моя дочь, Сандра, будь сильной!" Поздравляю Гиули от всего и сердца. Пусть перевод Миши в мультифункциональную гражданскую клинику будет подарком тебе на день рождения", – написала Рулофс на своей странице в Facebook.
"Это история большой любви" - Саакашвили ответил на вопросы о личной жизни>>
Экс-президент 42 дня назад объявил голодовку с требованием своего освобождения. Столько же времени он находится в заключении, но за все это время среди его многочисленных посетителей ни разу не было Сандры Рулофс. Вместо бывшей первой леди его регулярно навещает киевская подруга жизни Лиза Ясько.
Рулофс в браке с Саакашвили с 1993 года, однако 1 октября этого года экс-президент представил общественности свою новую избранницу – депутата Верховной рады Украины Лизу Ясько. При этом до сих пор не известно, расторгли ли брак Саакашвили и Рулофс официально.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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