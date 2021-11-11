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Сандра Рулофс поздравила мать Саакашвили с днем рождения
Сандра Рулофс поздравила мать Саакашвили с днем рождения
Сложные отношения в семье не помешали Сандре Рулофс выразить свое почтение своей свекрови Гиули Аласания 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T10:08+0400
2021-11-11T10:08+0400
2021-11-11T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс поздравила свою свекровь Гиули Аласания, мать экс-президента Михаила Саакашвили с днем рождения через соцсеть."Это неприемлемо" – Сандра Рулофс прокомментировала новые отношения Саакашвили>>Рулофс отметила, что это день для Гиули Аласания будет омрачен тем, что ее единственный сын в тюрьме, и тем, что в этот день она пойдет на похороны близкого друга семьи – дипломата и публициста Гелы Чарквиани."Гиули – сильная женщина и много чего в жизни она перенесла очень достойно. В последнее время, когда мне трудно, она меня успокаивает: "Ты тоже моя дочь, Сандра, будь сильной!" Поздравляю Гиули от всего и сердца. Пусть перевод Миши в мультифункциональную гражданскую клинику будет подарком тебе на день рождения", – написала Рулофс на своей странице в Facebook."Это история большой любви" - Саакашвили ответил на вопросы о личной жизни>>Экс-президент 42 дня назад объявил голодовку с требованием своего освобождения. Столько же времени он находится в заключении, но за все это время среди его многочисленных посетителей ни разу не было Сандры Рулофс. Вместо бывшей первой леди его регулярно навещает киевская подруга жизни Лиза Ясько.Рулофс в браке с Саакашвили с 1993 года, однако 1 октября этого года экс-президент представил общественности свою новую избранницу – депутата Верховной рады Украины Лизу Ясько. При этом до сих пор не известно, расторгли ли брак Саакашвили и Рулофс официально.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Сандра Рулофс поздравила мать Саакашвили с днем рождения
10:08 11.11.2021 (обновлено: 10:23 11.11.2021)
Сложные отношения в семье не помешали Сандре Рулофс выразить свое почтение своей свекрови Гиули Аласания
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс поздравила свою свекровь Гиули Аласания, мать экс-президента Михаила Саакашвили с днем рождения через соцсеть.
Рулофс отметила, что это день для Гиули Аласания будет омрачен тем, что ее единственный сын в тюрьме, и тем, что в этот день она пойдет на похороны близкого друга семьи – дипломата и публициста Гелы Чарквиани.
"Гиули – сильная женщина и много чего в жизни она перенесла очень достойно. В последнее время, когда мне трудно, она меня успокаивает: "Ты тоже моя дочь, Сандра, будь сильной!" Поздравляю Гиули от всего и сердца. Пусть перевод Миши в мультифункциональную гражданскую клинику будет подарком тебе на день рождения", – написала Рулофс на своей странице в Facebook
.
Экс-президент 42 дня назад объявил голодовку с требованием своего освобождения. Столько же времени он находится в заключении, но за все это время среди его многочисленных посетителей ни разу не было Сандры Рулофс. Вместо бывшей первой леди его регулярно навещает киевская подруга жизни Лиза Ясько.
Рулофс в браке с Саакашвили с 1993 года, однако 1 октября этого года экс-президент представил общественности свою новую избранницу – депутата Верховной рады Украины Лизу Ясько. При этом до сих пор не известно, расторгли ли брак Саакашвили и Рулофс официально.
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