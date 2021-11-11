https://sputnik-georgia.ru/20211111/sandra-rulofs-pozdravila-mat-saakashvili-s-dnem-rozhdeniya-261971299.html

Сандра Рулофс поздравила мать Саакашвили с днем рождения

Сандра Рулофс поздравила мать Саакашвили с днем рождения

Сложные отношения в семье не помешали Сандре Рулофс выразить свое почтение своей свекрови Гиули Аласания 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T10:08+0400

2021-11-11T10:08+0400

2021-11-11T10:23+0400

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24569/70/245697041_0:84:1393:868_1920x0_80_0_0_a48ff5f0fdc91e43605db68ab8aefebc.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс поздравила свою свекровь Гиули Аласания, мать экс-президента Михаила Саакашвили с днем рождения через соцсеть."Это неприемлемо" – Сандра Рулофс прокомментировала новые отношения Саакашвили>>Рулофс отметила, что это день для Гиули Аласания будет омрачен тем, что ее единственный сын в тюрьме, и тем, что в этот день она пойдет на похороны близкого друга семьи – дипломата и публициста Гелы Чарквиани."Гиули – сильная женщина и много чего в жизни она перенесла очень достойно. В последнее время, когда мне трудно, она меня успокаивает: "Ты тоже моя дочь, Сандра, будь сильной!" Поздравляю Гиули от всего и сердца. Пусть перевод Миши в мультифункциональную гражданскую клинику будет подарком тебе на день рождения", – написала Рулофс на своей странице в Facebook."Это история большой любви" - Саакашвили ответил на вопросы о личной жизни>>Экс-президент 42 дня назад объявил голодовку с требованием своего освобождения. Столько же времени он находится в заключении, но за все это время среди его многочисленных посетителей ни разу не было Сандры Рулофс. Вместо бывшей первой леди его регулярно навещает киевская подруга жизни Лиза Ясько.Рулофс в браке с Саакашвили с 1993 года, однако 1 октября этого года экс-президент представил общественности свою новую избранницу – депутата Верховной рады Украины Лизу Ясько. При этом до сих пор не известно, расторгли ли брак Саакашвили и Рулофс официально.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, возвращение и арест саакашвили