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"Это история большой любви" - Саакашвили ответил на вопросы о личной жизни

"Это история большой любви" - Саакашвили ответил на вопросы о личной жизни

Саакашвили написал, что он и Лиза Ясько уже давно живут вместе и "связали свои жизни" 10.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-10T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о личной жизни, в том числе об отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. Новая публикация появилась на странице Саакашвили в Facebook.Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он находится в тюрьме №12 города Рустави. На него в Грузии заведено несколько уголовных дел. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. По словам Саакашвили, он и Лиза Ясько уже давно живут вместе и "связали свои жизни"."Для тех, кому интересна моя личная жизнь. На данный момент я вовлечен в гораздо более важную борьбу, чем моя личная жизнь. Однако, поскольку эта часть моей жизни также является областью интересов и по этой теме был задан не один вопрос , я хочу вам ответить - все мои прошлые отношения закончились. Мы с Лизой уже давно связали наши жизни и много месяцев живем вместе как полноправные партнеры. Это история большой любви, и я чувствую себя счастливым человеком", - написал Саакашвили.Он также попросил уважать его личную жизнь, а также личную жизнь экс-первой леди Сандры Руловс."Я прошу людей уважать нашу личную жизнь, а также личную жизнь Сандры, к которой отношусь доброжелательно, с уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь", - отметил Саакашвили.По его словам, он полностью сосредоточен на борьбе, продолжает голодовку и полон решимости довести начатое дело до конца.Об отношениях экс-президента Грузии с депутатом украинской Рады Елизаветой Ясько также стало известно в день его ареста 1 октября из видеоролика.Экс-первая леди Грузии Сандра Руловс заявила, что видео, опубликованное Михаилом Саакашвили 1 октября, было для нее неожиданностью, а форма – неприемлемой.На родине экс-президент уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве. Власти обвиняют Саакашвили еще и в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили