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Сборная Грузии по футболу сенсационно обыграла Швецию в Батуми
Сборная Грузии по футболу сенсационно обыграла Швецию в Батуми
В восьми играх подопечные Вилли Саньоля набрали семь очков и гарантировали себе четвертое место в группе "В" 11.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по футболу обыграла в Батуми Швецию 2:0 в отборочном матче ЧМ-2022 года.Оба мяча в составе победителей забил Хвича Кварацхелия. Полузащит казанского "Рубина" отличился на 61 и 78 минутах. В первом случае Кварацхелия быстрее всех сориентировался в штрафной соперника после розыгрыша штрафного удара, а второй гол хавбек забил благодаря индивидуальному мастерству.Стоит также отметить отличную игру центрального защитника сборной Грузии Гурама Кашия, который полностью нейтрализовал Златана Ибрагимовича. Лишь один раз нападающий "Милана" сделал отличную скидку на Виктора Классона, но форвард "Краснодара" не попал в дальний угол.Для сборной Грузии матч против Швеции был заключительным в отборочном цикле ЧМ-2022. В восьми играх подопечные Вилли Саньоля набрали семь очков и гарантировали себе четвертое место в группе "В", обойдя Косово.Что касается сборной Швеции, то скандинавы значительно осложнили себе жизнь в борьбе за первое место в группе. На данный момент команда Янне Андерссона опережает Испанию на два очка, но "фурии роха" еще предстоит сыграть с Грецией на выезде. А в заключительном туре отборочного цикла соперники встретятся между собой в Севилье.Нынешний календарный год сборная Грузии завершит товарищеским матчем против Узбекистана, который состоится 15 ноября в Гори.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211111/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-diskvalifitsirovan-na-match-protiv-shvetsii-261995029.html
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спорт, новости, грузия, футбол, швеция, сборная грузии по футболу

Сборная Грузии по футболу сенсационно обыграла Швецию в Батуми

22:57 11.11.2021 (обновлено: 23:04 11.11.2021)
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeФутболист Хвича Кварацхелия
Футболист Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
В восьми играх подопечные Вилли Саньоля набрали семь очков и гарантировали себе четвертое место в группе "В"
ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по футболу обыграла в Батуми Швецию 2:0 в отборочном матче ЧМ-2022 года.
Оба мяча в составе победителей забил Хвича Кварацхелия. Полузащит казанского "Рубина" отличился на 61 и 78 минутах. В первом случае Кварацхелия быстрее всех сориентировался в штрафной соперника после розыгрыша штрафного удара, а второй гол хавбек забил благодаря индивидуальному мастерству.
Стоит также отметить отличную игру центрального защитника сборной Грузии Гурама Кашия, который полностью нейтрализовал Златана Ибрагимовича. Лишь один раз нападающий "Милана" сделал отличную скидку на Виктора Классона, но форвард "Краснодара" не попал в дальний угол.
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Главный тренер сборной Грузии по футболу дисквалифицирован на матч против Швеции
18:02
Для сборной Грузии матч против Швеции был заключительным в отборочном цикле ЧМ-2022. В восьми играх подопечные Вилли Саньоля набрали семь очков и гарантировали себе четвертое место в группе "В", обойдя Косово.
Что касается сборной Швеции, то скандинавы значительно осложнили себе жизнь в борьбе за первое место в группе. На данный момент команда Янне Андерссона опережает Испанию на два очка, но "фурии роха" еще предстоит сыграть с Грецией на выезде. А в заключительном туре отборочного цикла соперники встретятся между собой в Севилье.
Нынешний календарный год сборная Грузии завершит товарищеским матчем против Узбекистана, который состоится 15 ноября в Гори.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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