https://sputnik-georgia.ru/20211111/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-diskvalifitsirovan-na-match-protiv-shvetsii-261995029.html

Главный тренер сборной Грузии по футболу дисквалифицирован на матч против Швеции

Главный тренер сборной Грузии по футболу дисквалифицирован на матч против Швеции

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль дисквалифицирован на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции

2021-11-11T18:02+0400

2021-11-11T18:02+0400

2021-11-11T18:02+0400

спорт

новости

грузия

футбол

швеция

сборная грузии по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/08/259410942_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_478af7d20255db1e5a135e91cbdbb99d.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль дисквалифицирован на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции и не сможет руководить своими подопечными со скамейки запасных, сообщает шведское издание DN.Дело в том, что в отборочном цикле ЧМ-2022 французский специалист получил две желтые карточки. Первую после домашнего матча с Испанией (1:2), а вторую после первого тайма выездной встречи с Косово (2:1).Вилли Саньоль: шансы на успех против сборной Швеции есть, но нужно постараться >>При этом шведское издание отмечает, что отсутствие Саньоля непосредственно на скамейке запасных не даст их команде какое-нибудь преимущество, так как француз все равно будет находиться неподалеку на трибунах.Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

швеция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, футбол, швеция, сборная грузии по футболу