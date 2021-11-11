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Главный тренер сборной Грузии по футболу дисквалифицирован на матч против Швеции
Главный тренер сборной Грузии по футболу дисквалифицирован на матч против Швеции
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль дисквалифицирован на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции
2021-11-11T18:02+0400
2021-11-11T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль дисквалифицирован на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции и не сможет руководить своими подопечными со скамейки запасных, сообщает шведское издание DN.Дело в том, что в отборочном цикле ЧМ-2022 французский специалист получил две желтые карточки. Первую после домашнего матча с Испанией (1:2), а вторую после первого тайма выездной встречи с Косово (2:1).Вилли Саньоль: шансы на успех против сборной Швеции есть, но нужно постараться >>При этом шведское издание отмечает, что отсутствие Саньоля непосредственно на скамейке запасных не даст их команде какое-нибудь преимущество, так как француз все равно будет находиться неподалеку на трибунах.Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, швеция, сборная грузии по футболу
Главный тренер сборной Грузии по футболу дисквалифицирован на матч против Швеции
В отборочном цикле ЧМ-2022 французский специалист получил две желтые карточки - в матчах против Испании и Косово
ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik.
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль дисквалифицирован на отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции и не сможет руководить своими подопечными со скамейки запасных, сообщает шведское издание DN
.
Дело в том, что в отборочном цикле ЧМ-2022 французский специалист получил две желтые карточки. Первую после домашнего матча с Испанией (1:2), а вторую после первого тайма выездной встречи с Косово (2:1).
При этом шведское издание отмечает, что отсутствие Саньоля непосредственно на скамейке запасных не даст их команде какое-нибудь преимущество, так как француз все равно будет находиться неподалеку на трибунах.
Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени.
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