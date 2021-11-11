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Слишком много для маленькой Грузии – эксперт об эпидситуации в стране

Слишком много для маленькой Грузии – эксперт об эпидситуации в стране

Суточный показатель инфицирования COVID-19 в Грузии в последнее время держится стабильно на уровне 4-6 тысяч 11.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В Грузии показатель инфицирования и смертности от коронавируса критически высокий, и это связано с низким уровнем вакцинации, считает руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.В Грузии за прошедшие сутки выявлено 4 563 новых случая коронавируса, скончались 77 человек. На этом фоне 10 ноября вакцинировались лишь 6 356 человек. По последним официальным данным, с начала пандемии зафиксировано 771 381 случай инфицирования COVID-19, жертвами вируса стали 10 739 человек.Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов">>Профессор подчеркнул, как важно в такой ситуации как можно быстрее осуществить принятые недавно координационным советом решения и установить жесткий контроль над их исполнением.Согласно решению Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, с 1 декабря в стране вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты – рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т. д. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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