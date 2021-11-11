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Слишком много для маленькой Грузии – эксперт об эпидситуации в стране
Слишком много для маленькой Грузии – эксперт об эпидситуации в стране
Суточный показатель инфицирования COVID-19 в Грузии в последнее время держится стабильно на уровне 4-6 тысяч 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В Грузии показатель инфицирования и смертности от коронавируса критически высокий, и это связано с низким уровнем вакцинации, считает руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.В Грузии за прошедшие сутки выявлено 4 563 новых случая коронавируса, скончались 77 человек. На этом фоне 10 ноября вакцинировались лишь 6 356 человек. По последним официальным данным, с начала пандемии зафиксировано 771 381 случай инфицирования COVID-19, жертвами вируса стали 10 739 человек.Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов"&gt;&gt;Профессор подчеркнул, как важно в такой ситуации как можно быстрее осуществить принятые недавно координационным советом решения и установить жесткий контроль над их исполнением.Согласно решению Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, с 1 декабря в стране вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты – рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т. д. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Слишком много для маленькой Грузии – эксперт об эпидситуации в стране

12:19 11.11.2021
© photo : courtesy of Ivane ChkhaidzeМедицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo : courtesy of Ivane Chkhaidze
Суточный показатель инфицирования COVID-19 в Грузии в последнее время держится стабильно на уровне 4-6 тысяч
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В Грузии показатель инфицирования и смертности от коронавируса критически высокий, и это связано с низким уровнем вакцинации, считает руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
В Грузии за прошедшие сутки выявлено 4 563 новых случая коронавируса, скончались 77 человек. На этом фоне 10 ноября вакцинировались лишь 6 356 человек. По последним официальным данным, с начала пандемии зафиксировано 771 381 случай инфицирования COVID-19, жертвами вируса стали 10 739 человек.
Бизнес-ассоциация Грузии поддержала введение "зеленых паспортов">>

"Ситуация в Грузии остается тяжелой. Показатель инфицирования на стабильно высокой отметке. 5-6 тысяч инфицированных в день – это очень высокая цифра для такой страны, как Грузия. И несмотря на растущее число инфицированных людей, в противовес у нас нет нарастающего количества вакцинированных", – заявил Чхаидзе.

Профессор подчеркнул, как важно в такой ситуации как можно быстрее осуществить принятые недавно координационным советом решения и установить жесткий контроль над их исполнением.
Согласно решению Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, с 1 декабря в стране вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты – рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т. д.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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