https://sputnik-georgia.ru/20211111/spektakl-krotkaya-pokazhut-v-teatre-griboedova-v-chest-200-letiya-dostoevskogo-261983627.html
Спектакль "Кроткая" покажут в театре Грибоедова в честь 200-летия Достоевского
Спектакль "Кроткая" покажут в театре Грибоедова в честь 200-летия Достоевского
Достоевский хотел показать в этой повести "человека из подземелья" и грустную историю любви 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T14:52+0400
2021-11-11T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Cпециальный показ спектакля "Кроткая" по одноименной повести Ф. М. Достоевского состоится на сцене Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова в пятницу, 12 ноября, сообщили Sputnik Грузия в театре.Представление пройдет в честь 200-летия со дня рождения русского классика. Режиссер постановки – Автандил Варсимашвили. В главных ролях – Валерий Харютченко и София Ломджария."На показ приглашены педагоги-русисты из Тбилиси и регионов, а также будущие специалисты русского языка и литературы – студенты Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, – сказали в театре Грибоедова. – Наши гости не только увидят спектакль, но и получат замечательные подарки – комплекты учебников и методической литературы по русскому языку как иностранному".Фантастическая драма по повести Достоевского в первом составе была с большим успехом представлена на VIII Международном фестивале искусств им. М. Туманишвили "GIFT" (Тбилиси Грузия), Международном театральном фестивале "High Fest" (Ереван, Армения), Международном фестивале "Молодые театры России" (Омск, Россия), Международном фестивале русских драматических театров "Соотечественники" (Саранск, Республика Мордовия, Россия), Международном театральном фестивале "Пять вечеров на Кипре" (Греция) и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, театр грибоедова, театр, федор достоевский
Спектакль "Кроткая" покажут в театре Грибоедова в честь 200-летия Достоевского
Достоевский хотел показать в этой повести "человека из подземелья" и грустную историю любви
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Cпециальный показ спектакля "Кроткая" по одноименной повести Ф. М. Достоевского состоится на сцене Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова в пятницу, 12 ноября, сообщили Sputnik Грузия
в театре.
Представление пройдет в честь 200-летия со дня рождения русского классика. Режиссер постановки – Автандил Варсимашвили. В главных ролях – Валерий Харютченко и София Ломджария.
"На показ приглашены педагоги-русисты из Тбилиси и регионов, а также будущие специалисты русского языка и литературы – студенты Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, – сказали в театре Грибоедова. – Наши гости не только увидят спектакль, но и получат замечательные подарки – комплекты учебников и методической литературы по русскому языку как иностранному".
Фантастическая драма по повести Достоевского в первом составе была с большим успехом представлена на VIII Международном фестивале искусств им. М. Туманишвили "GIFT" (Тбилиси Грузия), Международном театральном фестивале "High Fest" (Ереван, Армения), Международном фестивале "Молодые театры России" (Омск, Россия), Международном фестивале русских драматических театров "Соотечественники" (Саранск, Республика Мордовия, Россия), Международном театральном фестивале "Пять вечеров на Кипре" (Греция) и других.
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