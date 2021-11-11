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Жителей Тбилиси информируют о специфике работы Службы госинспектора
Жителей Тбилиси информируют о специфике работы Службы госинспектора
Служба госинпектора Грузии позаботилась о росте своей популярности среди граждан и разместила рекламные плакаты о себе в общественном транспорте 11.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Информационные плакаты для осведомленности населения о следственных полномочиях Государственного инспектора и его службы появились в Тбилисском метрополитене и в муниципальном транспорте.Как сообщается на сайте Службы госинспектора, на рекламных плакатах перечислены наиболее часто возникающие у людей вопросы: в каком случае и как обращаться к Государственному инспектору, какие преступления расследует служба, как служба реагирует на сообщения о преступлениях. Здесь же даются краткие ответы.Служба госинспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили&gt;&gt;Плакаты размещены у каждой из дверей вагонов метро.Проект поддержан Европейским Союзом (ЕС) и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).Размещение рекламных плакатов обеспечили мэрия Тбилиси и ООО "Тбилисская транспортная компания".Основные функции Службы Государственного инспектора – обеспечение законности, защита прав и свобод человека. Принципы работы – независимость и политический нейтралитет, объективность и беспристрастность, профессионализм, ​соблюдение секретности и конфиденциальности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, транспорт, реклама

Жителей Тбилиси информируют о специфике работы Службы госинспектора

12:04 11.11.2021
© Facebook / State Inspector’s Service of GeorgiaИнформационные таблички Службы госинспектора в общественном транспорте в метро
Информационные таблички Службы госинспектора в общественном транспорте в метро - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© Facebook / State Inspector’s Service of Georgia
Служба госинпектора Грузии позаботилась о росте своей популярности среди граждан и разместила рекламные плакаты о себе в общественном транспорте
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Информационные плакаты для осведомленности населения о следственных полномочиях Государственного инспектора и его службы появились в Тбилисском метрополитене и в муниципальном транспорте.
Как сообщается на сайте Службы госинспектора, на рекламных плакатах перечислены наиболее часто возникающие у людей вопросы: в каком случае и как обращаться к Государственному инспектору, какие преступления расследует служба, как служба реагирует на сообщения о преступлениях. Здесь же даются краткие ответы.
Служба госинспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили>>
Плакаты размещены у каждой из дверей вагонов метро.
Проект поддержан Европейским Союзом (ЕС) и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
Размещение рекламных плакатов обеспечили мэрия Тбилиси и ООО "Тбилисская транспортная компания".
Основные функции Службы Государственного инспектора – обеспечение законности, защита прав и свобод человека. Принципы работы – независимость и политический нейтралитет, объективность и беспристрастность, профессионализм, ​соблюдение секретности и конфиденциальности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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