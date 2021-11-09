https://sputnik-georgia.ru/20211109/sluzhba-gosinspektora-rassleduet-fakt-vozmozhnogo-beschelovechnogo-obrascheniya-s-saakashvili-261917266.html

Служба госинспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили

Служба госинспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили

Служба госинспектора Грузии намерена сотрудничать с Саакашвили и его адвокатами 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T14:59+0400

2021-11-09T14:59+0400

2021-11-09T15:44+0400

новости

грузия

следствие

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Следственный департамент Службы государственного инспектора начала расследовать факт возможного бесчеловечного обращения с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, говорится в сообщении на сайте ведомства.Отбывающего наказание в тюрьме №12 в Рустави Саакашвили доставили в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси накануне. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на переводе объявившего 40 дней назад голодовку экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику, против чего выступали власти.Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования>>Как отмечают в Службе госинспектора, следствие началось на основе обращения аппарата Народного защитника, а также информации, распространенной в социальной сети и СМИ, согласно которой Саакашвили был переведен в тюремную больницу обманным путем вопреки его воле.Служба госинспектора уже связалась с адвокатами экс-президента с целью опроса Саакашвили, после чего будут проведены необходимые следственные и процессуальные действия, в том числе медицинская экспертиза.Служба госинспектора уже обратилась к Специальной пенитенциарной службе с требование архивации видеозаписей передвижения Саакашвили 8 ноября, в том числе транспортировки из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18, которые намерена получить по решению суда.При этом, в рамках расследования уголовного дела, Служба госинспектора будет сотрудничать с Саакашвили и его адвокатами, чтобы они были полностью вовлечены и полностью информированы о ходе следствия.Накануне с Саакашвили встретилась Народный защитник Грузии Нино Ломджария. При личной встречи с омбудсменом Саакашвили сообщил, что он не знал о своем переводе в 18-е учреждение. Ему сказали, что по решению консилиума его переводят в мультифункциональную гражданскую клинику, на что он согласился.Кроме того, представители омбудсмена в тюрьме №12 не смогли найти ни одного документа об информировании Саакашвили о его переводе в тюремную больницу №18 или о его согласии на это. Со своей стороны Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии, исходя из высокого общественного интереса, в тот же день распространила видеокадры перевода заключенного Михаила Саакашвили из учреждения №12, на которых видно, что он покидает учреждение без всякого сопротивления.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/saakashvili-otkazalsya-ot-meditsinskoy-pomoschi-v-tyuremnoy-bolnitse-261905593.html

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новости, грузия, следствие, возвращение и арест саакашвили