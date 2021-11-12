https://sputnik-georgia.ru/20211112/aziatskiy-bank-vydelil-gruzii-sredstva-na-razvitie-infrastruktury-262004041.html

Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры

Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры

Проект предполагает модернизацию центров городов, парков и общественного транспорта 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T09:01+0400

2021-11-12T09:01+0400

2021-11-12T09:44+0400

экономика

новости

грузия

инфраструктура

азиатский банк развития (абр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261315318_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf9a33982d1a40dd3da97bd6f4d07f03.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил ссуду в размере 101 млн евро на строительство новой и модернизацию существующей инфраструктуры в Грузии, говорится в сообщении банка.Деньги Грузия получит в рамках программы АБР "Инвестиционные проект для сбалансированного развития городов и раскрытия их потенциального экономического роста".При этом он отметил, что Грузия добилась значительных экономических успехов за последние годы, но страна серьезно пострадала от пандемии коронавируса.Проект предполагает модернизацию центров городов, парков и общественного транспорта. В рамках проекта также будут построены библиотеки, детские сады, спортивные комплексы и другие общественные здания.Этот проект направлен на улучшение доступности и обеспечение благоприятной среды для пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями, женщин и детей. Проект также будет поддерживать восстановление культурных объектов, исторических центров городов и других туристических объектов.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость кредитов, выданных Грузии, составляет 3,92 миллиарда долларов, а проекты технической помощи – на сумму 28,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211020/aziatskiy-bank-dast-gruzii-dengi-na-proekty-dostupnogo-zhilya-261313970.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, инфраструктура, азиатский банк развития (абр)