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Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры
Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры
Проект предполагает модернизацию центров городов, парков и общественного транспорта 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T09:01+0400
2021-11-12T09:01+0400
2021-11-12T09:44+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил ссуду в размере 101 млн евро на строительство новой и модернизацию существующей инфраструктуры в Грузии, говорится в сообщении банка.Деньги Грузия получит в рамках программы АБР "Инвестиционные проект для сбалансированного развития городов и раскрытия их потенциального экономического роста".При этом он отметил, что Грузия добилась значительных экономических успехов за последние годы, но страна серьезно пострадала от пандемии коронавируса.Проект предполагает модернизацию центров городов, парков и общественного транспорта. В рамках проекта также будут построены библиотеки, детские сады, спортивные комплексы и другие общественные здания.Этот проект направлен на улучшение доступности и обеспечение благоприятной среды для пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями, женщин и детей. Проект также будет поддерживать восстановление культурных объектов, исторических центров городов и других туристических объектов.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость кредитов, выданных Грузии, составляет 3,92 миллиарда долларов, а проекты технической помощи – на сумму 28,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, инфраструктура, азиатский банк развития (абр)
Азиатский банк выделил Грузии средства на развитие инфраструктуры
09:01 12.11.2021 (обновлено: 09:44 12.11.2021)
Проект предполагает модернизацию центров городов, парков и общественного транспорта
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
Азиатский банк развития (АБР) одобрил ссуду в размере 101 млн евро на строительство новой и модернизацию существующей инфраструктуры в Грузии, говорится в сообщении
банка.
Деньги Грузия получит в рамках программы АБР "Инвестиционные проект для сбалансированного развития городов и раскрытия их потенциального экономического роста".
"Этот проект поддержит восстановление Грузии после пандемии и поможет сделать ее города более пригодными для жизни, инклюзивными и устойчивыми к изменению климата", - заявил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.
При этом он отметил, что Грузия добилась значительных экономических успехов за последние годы, но страна серьезно пострадала от пандемии коронавируса.
Проект предполагает модернизацию центров городов, парков и общественного транспорта. В рамках проекта также будут построены библиотеки, детские сады, спортивные комплексы и другие общественные здания.
Этот проект направлен на улучшение доступности и обеспечение благоприятной среды для пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями, женщин и детей. Проект также будет поддерживать восстановление культурных объектов, исторических центров городов и других туристических объектов.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость кредитов, выданных Грузии, составляет 3,92 миллиарда долларов, а проекты технической помощи – на сумму 28,9 миллиона долларов.
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