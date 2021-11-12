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"Четвертый Брайтон" наградили на фестивале азиатских фильмов
"Четвертый Брайтон" наградили на фестивале азиатских фильмов
Фильм-кандидат на "Оскар" от Грузии все больше и больше покоряет международную сцену 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T17:16+0400
2021-11-12T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Фильм "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили, который борется в этом году за номинацию на "Оскаре", победил в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF), передает Первый канал.Претендент на "Оскар" от Грузии получил три награды на кинофестивале в Котбусе >>>Международный фестиваль азиатских фильмов (AWFF) показывает лучшие азиатские фильмы на Западе для большего узнавания восточных кинопроизводителей. Цель фестиваля — укрепить связь между киноиндустриями Азии и Америки и предложить большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества. По правилам смотра, фестиваль принимает только фильмы, номинированные на премии "Оскар" или "Золотой глобус" и произведенные в странах Азии.В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг.Фильм "Четвертый Брайтон" является фильмом-кандидатом на премию "Оскар" от Грузии. Полнометражная лента уже достигла успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма - три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, в мире, грузия, оскар, грузинское кино, триумф грузинского кино, фильм "брайтон, 4"
"Четвертый Брайтон" наградили на фестивале азиатских фильмов
17:16 12.11.2021 (обновлено: 17:25 12.11.2021)
Фильм-кандидат на "Оскар" от Грузии все больше и больше покоряет международную сцену
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
Фильм "Четвертый Брайтон" режиссера Левана Когуашвили, который борется в этом году за номинацию на "Оскаре", победил в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF), передает
Первый канал.
Международный фестиваль азиатских фильмов (AWFF) показывает лучшие азиатские фильмы на Западе для большего узнавания восточных кинопроизводителей. Цель фестиваля — укрепить связь между киноиндустриями Азии и Америки и предложить большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.
По правилам смотра, фестиваль принимает только фильмы, номинированные на премии "Оскар" или "Золотой глобус" и произведенные в странах Азии.
В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг.
Фильм "Четвертый Брайтон" является фильмом-кандидатом на премию "Оскар" от Грузии. Полнометражная лента уже достигла успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма - три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия).
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