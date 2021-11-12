https://sputnik-georgia.ru/20211112/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-445-262007967.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 445
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 445
За последние 24 часа от коронавируса скончались 77 человек, вылечились 3 508 пациентов, а с начала пандемии – 708 820 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T10:52+0400
2021-11-12T10:52+0400
2021-11-12T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 445. Скончались 77 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 775 826 случаев заражения. Слишком много для маленькой Грузии – эксперт об эпидситуации в стране>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 508 человек, с начала пандемии – 708 820. Скончались 10 816.За сутки сделано 50 782 теста, в том числе 30 215 на антиген и 20 567 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,75%, за последние 14 дней – 10,02%, за последние семь дней – 10,06%.К этому времени в Грузии сделано 2 032 939 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 7 103.В карантине в данное время находятся 55 человек, в стационарах – 6 856, в ковид-гостиницах – 1 324.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 445
10:52 12.11.2021 (обновлено: 11:08 12.11.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 77 человек, вылечились 3 508 пациентов, а с начала пандемии – 708 820
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 445. Скончались 77 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 775 826 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 508 человек, с начала пандемии – 708 820. Скончались 10 816.
За сутки сделано 50 782 теста, в том числе 30 215 на антиген и 20 567 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,75%, за последние 14 дней – 10,02%, за последние семь дней – 10,06%.
К этому времени в Грузии сделано 2 032 939 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 7 103.
В карантине в данное время находятся 55 человек, в стационарах – 6 856, в ковид-гостиницах – 1 324.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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