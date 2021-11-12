https://sputnik-georgia.ru/20211112/dvizhenie-poezdov-v-tbilisskom-metropolitene-polnostyu-vosstanovleno-262033127.html

Движение поездов в Тбилисском метрополитене полностью восстановлено

Движение поездов в Тбилисском метрополитене полностью восстановлено

Движение поездов было частично остановлено из-за падения на пути мужчины на станции "Дидубе" 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. К этому времени полностью восстановлено движение поездов на первой ветке тбилисского метрополитена, сообщили в Тбилисской транспортной компании Sputnik Грузия.Движение поездов было частично остановлено, после того как на станции "Дидубе" на путях оказался молодой мужчина.Его удалось спасти, и с повреждением ноги он был доставлен в клинику.На станции метро "Дидубе" завершена спасательная операция >>Пока шла спасательная операция, поезда по первой ветке метрополитена шли от станции "Варкетили" лишь до станции "Вокзальная площадь" и возвращались обратно.Сейчас, после восстановления движения, поезда ходят в обычном режиме от станции "Варкетили" до станции "Театр Ахметели".На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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