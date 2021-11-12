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https://sputnik-georgia.ru/20211112/na-stantsii-metro-didube-zavershena-spasatelnaya-operatsiya-262031140.html
На станции метро "Дидубе" завершена спасательная операция
На станции метро "Дидубе" завершена спасательная операция
Тбилисское метро частично прекратило работу после того, как на рельсы упал человек 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T20:23+0400
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происшествия
новости
грузия
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В эти минуты на станции метро "Дидубе" завершена операция по спасению молодого мужчины оказавшегося под колесами поезда.По информации телеканала Rustavi 2, мужчину с повреждением одной ноги доставили уже в клинику .Тбилисское метро частично прекратило работу после того, как на рельсы упал человек. Поезда не ходят от станции "Дидубе" до конечной - "Театра Ахметели" и обратно.В тбилисском метро на рельсы упал человек &gt;&gt;При этом поезда продолжают движение в обычном режиме от станции "Вокзальная площадь" до "Варкетили" и обратно.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилисский метрополитен

На станции метро "Дидубе" завершена спасательная операция

20:23 12.11.2021
© photo: Sputnik / Natia KvaratskhavaТбилисское метро частично прекратило работу
Тбилисское метро частично прекратило работу - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Natia Kvaratskhava
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Тбилисское метро частично прекратило работу после того, как на рельсы упал человек
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В эти минуты на станции метро "Дидубе" завершена операция по спасению молодого мужчины оказавшегося под колесами поезда.
По информации телеканала Rustavi 2, мужчину с повреждением одной ноги доставили уже в клинику .
Тбилисское метро частично прекратило работу после того, как на рельсы упал человек. Поезда не ходят от станции "Дидубе" до конечной - "Театра Ахметели" и обратно.
В тбилисском метро на рельсы упал человек >>
При этом поезда продолжают движение в обычном режиме от станции "Вокзальная площадь" до "Варкетили" и обратно.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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