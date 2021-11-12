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На станции метро "Дидубе" завершена спасательная операция
На станции метро "Дидубе" завершена спасательная операция
Тбилисское метро частично прекратило работу после того, как на рельсы упал человек 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T20:23+0400
2021-11-12T20:23+0400
2021-11-12T20:23+0400
происшествия
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тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В эти минуты на станции метро "Дидубе" завершена операция по спасению молодого мужчины оказавшегося под колесами поезда.По информации телеканала Rustavi 2, мужчину с повреждением одной ноги доставили уже в клинику .Тбилисское метро частично прекратило работу после того, как на рельсы упал человек. Поезда не ходят от станции "Дидубе" до конечной - "Театра Ахметели" и обратно.В тбилисском метро на рельсы упал человек >>При этом поезда продолжают движение в обычном режиме от станции "Вокзальная площадь" до "Варкетили" и обратно.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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происшествия, новости, грузия, тбилисский метрополитен
На станции метро "Дидубе" завершена спасательная операция
Тбилисское метро частично прекратило работу после того, как на рельсы упал человек
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В эти минуты на станции метро "Дидубе" завершена операция по спасению молодого мужчины оказавшегося под колесами поезда.
По информации телеканала Rustavi 2, мужчину с повреждением одной ноги доставили уже в клинику .
Тбилисское метро частично прекратило работу после того, как на рельсы упал человек. Поезда не ходят от станции "Дидубе" до конечной - "Театра Ахметели" и обратно.
При этом поезда продолжают движение в обычном режиме от станции "Вокзальная площадь" до "Варкетили" и обратно.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.