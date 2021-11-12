Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211112/gensek-oon-prizval-razrabotat-mezhdunarodnyy-plan-vaktsinatsii-262031828.html
Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации
Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации
Необходимо, чтобы за первую половину 2022 года на планете было привито как минимум 70% населения, считает генсек 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T21:04+0400
2021-11-12T21:04+0400
общество
новости
в мире
оон
антониу гутерриш
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/12/252065500_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_4dbb024f2cbf0d106cbaa494612fd1d4.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Земле необходим международный план вакцинации от коронавируса, так, чтобы к концу первой половины 2022 года на планете было привито как минимум 70% населения, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам Парижского форума мира."Нужен международный план вакцинации от COVID-19, который позволит, как минимум, удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь 70% привитых землян в первой половине 2022 года", - сказал он.Глава ВОЗ добавил, что коронавирус усилил неравенство в мире, а то обстоятельство, что миллиарды людей еще ждут первой прививки, он назвал "моральной ошибкой". Антониу Гутерриш еще в конце 2020 года призвал создать специальную рабочую группу для борьбы с пандемией, которая занялась бы планированием графика вакцинации по всему миру и распределением вакцин.
https://sputnik-georgia.ru/20211103/chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire-za-nedelyu-vyroslo-na-8---voz-261740991.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/12/252065500_0:0:2725:2044_1920x0_80_0_0_5dbb354aa5ab9538a1c43064994c0c4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, оон, антониу гутерриш, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации

21:04 12.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Необходимо, чтобы за первую половину 2022 года на планете было привито как минимум 70% населения, считает генсек
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Земле необходим международный план вакцинации от коронавируса, так, чтобы к концу первой половины 2022 года на планете было привито как минимум 70% населения, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам Парижского форума мира.
"Нужен международный план вакцинации от COVID-19, который позволит, как минимум, удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь 70% привитых землян в первой половине 2022 года", - сказал он.
Эпидемия коронавируса - врачи в больнице проверяют зараженных COVID - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
Число жертв коронавируса в мире за неделю выросло на 8% – ВОЗ
3 ноября, 10:52
Глава ВОЗ добавил, что коронавирус усилил неравенство в мире, а то обстоятельство, что миллиарды людей еще ждут первой прививки, он назвал "моральной ошибкой". Антониу Гутерриш еще в конце 2020 года призвал создать специальную рабочую группу для борьбы с пандемией, которая занялась бы планированием графика вакцинации по всему миру и распределением вакцин.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:48На границе Грузии и Турции прошли военные учения пограничников - видео
22:40Переходный период для вакцинации будет установлен в России до 1 февраля
22:18"Пора менять повестку дня": "Грузинская мечта" ответила на акции оппозиции
21:50Движение поездов в Тбилисском метрополитене полностью восстановлено
21:04Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации
20:45Аудитом Пенсионного агентства займется PricewaterhouseCoopers
20:23На станции метро "Дидубе" завершена спасательная операция
20:02Цены на коммунальные услуги в странах Южного Кавказа
19:41Выплаты гражданами Грузии налога на имущество составили 75 миллионов лари
19:33ЕНД продолжает осаду госучреждений - новые митинги в Тбилиси
19:24В тбилисском метро на рельсы упал человек
18:51Грузинский политолог рассказал, чем могут закончиться акции в поддержку Саакашвили
18:36Новые курорты и туристические центры - в Грузии определили, на что нужны инвестиции
17:59Из каждых 100 инфицированных коронавирусом в Грузии 15 - дети
17:16"Четвертый Брайтон" наградили на фестивале азиатских фильмов
16:42Американский адвокат Саакашвили опасается за его безопасность
16:27Испанская пресса назвала Кварацхелия героем Грузии и Испании
16:11Акция "Гирчи" в Тбилиси завершилась эвакуацией и штрафом
15:33В Тбилиси проходят сразу две акции в поддержку Саакашвили
15:31"Цель – Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором