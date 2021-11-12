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Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации

Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации

Необходимо, чтобы за первую половину 2022 года на планете было привито как минимум 70% населения, считает генсек 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Земле необходим международный план вакцинации от коронавируса, так, чтобы к концу первой половины 2022 года на планете было привито как минимум 70% населения, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам Парижского форума мира."Нужен международный план вакцинации от COVID-19, который позволит, как минимум, удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь 70% привитых землян в первой половине 2022 года", - сказал он.Глава ВОЗ добавил, что коронавирус усилил неравенство в мире, а то обстоятельство, что миллиарды людей еще ждут первой прививки, он назвал "моральной ошибкой". Антониу Гутерриш еще в конце 2020 года призвал создать специальную рабочую группу для борьбы с пандемией, которая занялась бы планированием графика вакцинации по всему миру и распределением вакцин.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire-za-nedelyu-vyroslo-na-8---voz-261740991.html

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